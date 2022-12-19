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AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri KKTC’ye geldi

19 Aralık 2022 Pazartesi 10:39
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri KKTC’ye geldi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in davet ettiği AK Parti Genel Başkanvekili  Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov'un başkanlık ettiği heyetler dün gece KKTC’ye geldi.

Heyetleri Ercan Havalimanı'nda TC Lefkoşa Büyükelçici Metin Feyzioğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve bazı UBP milletvekili ve yöneticileri karşıladı.

UBP Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Numan Kurtulmuş'a AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Nazım Maviş; Budaqov'a da Genel Başkan Vekili ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Azerbaycan Milli Meclisi  Komisyon Başkanı Musa Urud ile Azerbaycan Milli Meclisi (Parlamento) Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan eşlkik ediyor.

Ülkede bugün temaslarda bulunacak heyetler, Lefkoşa'da UBP ile toplantı yapacak. 
UBP, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi yetkilileri saat 12.00'de ise Lefkoşa Concorde Otel'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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