AK Hataylılar Kardeşlik Dayanışma Ve Kültür Derneği Akıncı’yı “Makamına Uygun Açıklamalar Yapmaya” Davet Etti

AK Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “sağduyulu olup makamına daha uygun açıklamalar yapmaya” davet etti.

Dernek Başkanı Mehmet İpek, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “26 Nisan seçimlerini nasıl kazanırım hesapları ve telaşına düştüğünü” iddia ederek, şunları savundu:

“Bu nedenle dersine iyi çalışmış ve Hatay üzerinden ucuz siyaset yapıp büyük devlet adamı Hatay Cumhurbaşkanı Sayın Tayfur Sökmen ile kendini bir tutup sinir uçlarımıza dokunmak istemiştir. Yaklaşık bir milyon altı yüz bin küsur nüfusa sahip güzide ilimiz Hatay’ımız üzerinden büyük devlet adamı rahmetli Sn. Tayfur Sökmen beyin kemiklerini sızlatmaya hakkınız yoktur. Bu tür ucuz siyasi söylemleriniz ile emelinize ulaşamayacaksınız. Bizler sağduyulu olup sizi makamınıza daha uygun açıklamalar yapmaya davet ediyoruz.”