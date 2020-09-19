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AK Hataylılar derneğinden kınama

19 Eylül 2020 Cumartesi 11:39
AK Hataylılar derneğinden kınama
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Ergün yahat

AK Hataylılar derneği dün bir yunan gazetesinin Türkiye Cumhiriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğana yönelik kaleme aldığı hakeret dolu yazısına tepki koydu dernek başkanı Mehmet İpek yaptığı açıklamada .

Kınıyoruz...! Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği olarak Yunanistan'ın 5000 tirajlı Di,mokratia gazetesi Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sn. R.T. Erdoğan'a hakaretten öte küfürlü manşeti esef ile karşılıyoruz Büyük Onur duyduğumuz Asil Türk Milletinin birer fertleri olarak, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'na yapılan bu terbiyesizliği ve saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.

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