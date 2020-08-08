Ak Hataylılar Derneği Erenköy Direnişi'nin 56. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı

ERGÜN YAHAT

Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek egemenliğimiz ve yegane güvencemiz Anavatan Türkiye’dir dedi. Erenköy Direnişinin, Türklük yeryüzünde var oldukça gurur duygularıyla hatırlanacağını kaydeden Sancar, “Kıbrıs Türkünün 1964 yılının 8 Ağustos’ un da yazdığı destan hiç unutulmayacak nesilden nesile anılacak ve aktarılacaktır. Erenköy’de destanlaşan bir avuç mücahidimizi saygı ile anarken, Türklük sevgisi ve Anavatanımız Türkiye’ye olan bağlılığımız içimizden asla silinmeyecektir” şehitletikizin ruhları şad olsun