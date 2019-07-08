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Aile içi şiddetle mücadele koordinasyon mekanizması, Haspolatlılarla buluştu

Aile içi şiddetle mücadele koordinasyon mekanizması, Haspolatlılarla buluştu

08 Temmuz 2019 Pazartesi 07:08
Aile içi şiddetle mücadele koordinasyon mekanizması, Haspolatlılarla buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocukköyü Derneği tarafından kurulan “Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması”, Haspolatlılarla buluştu.

Belediyenin açıklamasına göre, Haspolat Muhtarlığı’nda geçtiğimiz Perşembe gecesi gerçekleşen ve Muhtar Asım Egemen’in de hazır bulunduğu buluşmada, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi Amiri Polis Müfettişi Mehmet Sözmener, Polis Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Birimi yetkilisi Polis Müfettişi Hüseyin Bora ve LTB Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz birer konuşma yaptı. 

MEKANİZMA ANLATILDI, SORULAR YANITLANDI

Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması yetkilileri yaptıkları konuşmalarda mekanizma hakkında bilgi verdi, KKTC’de şiddete yönelik yapılan çalışmaları anlattı, yurttaşların görüşlerini aldı ve Haspolatlılardan gelen soruları cevapladı.

YILMAZ: “2019’DA 60’IN ÜZERİNDE KADINA DESTEK SUNDUK”

Koordinatör Ömür Yılmaz konuşmasında mekanizmanın, şiddet gören kadın ve çocukların en iyi koruma ve destek hizmetleri alabilmesi için iş birliği içerisinde yürüyen bir mekanizma olduğunu, LTB Kadın Sığınma Evi’nin ise adadaki tek kadın sığınma evi olduğunu belirtti.

2019’un ilk 6 ayında 60’ın üzerinde kadına destek sunduklarını belirten Yılmaz, “Polise güvenelim ve Alo 183’ü arayarak iletişime geçelim.” dedi.

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BAŞKURT: “ALO 183 HATTI’NA 7/24 ULAŞIN”

Müdür Aydan Başkurt da konuşmasında her türlü farkındalık ve mücadeleye karşın bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini kaydetti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) de yeni çalışmalara başladığını belirten Başkurt, gizlilik altında yürütülen çalışmalarda Alo 183 İhbar Hattı ile de 7/24 şikayetleri aldıklarını hatırlattı.

BORA: “DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARININ BİR ARAYA GELDİĞİ İLK PROJE…”

Polis Müfettişleri Hüseyin Bora ve Mehmet Sözmener ise kadına karşı şiddet konusunda devletin ilgili kurumlarının bir araya geldiği ilk proje olması dolayısıyla mekanizmanın çok önemli olduğunu söyleyerek Poliste de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi kurulduğunu ifade etti.

İlgili şikâyeti yapan kadının veya şiddete şahit olan birisinin şikâyet sırasında isim verme zorunluluğu olmadığının altını çizen polis müfettişleri, gizlilik esası ilkeleri çerçevesinde şikâyete en hızlı müdahalenin yapıldığını kaydetti.

Müfettişler Bora ve Sözmener şikâyet sahiplerinin Alo 183 yanı sıra Polis Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından da şikayetlerini iletebileceklerini de sözlerine eklediler.

Avrupa Birliği mali desteğiyle yürütülen Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında oluşturulan Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması, Haspolat’tan sonra belli bir program çerçevesinde ülkenin diğer bölgelerinde de yurttaşlarla buluşacak.

Son Güncelleme: 08.07.2019 10:19
Anahtar Kelimeler:
Aile Içi şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması
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