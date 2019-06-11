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Ahmet Sanver’in “bitmeyen Hatıralar” Kitabı Çıktı

Lefkoşa, 11 Haziran 19 (.): Ahmet Sanver’in 13’üncü kitabı “Bitmeyen Hatıralar” çıktı.

Ahmet Sanver’in “bitmeyen Hatıralar” Kitabı Çıktı

Lefkoşa, 11 Haziran 19 (.): Ahmet Sanver’in 13’üncü kitabı “Bitmeyen Hatıralar” çıktı.

11 Haziran 2019 Salı 16:33
Ahmet Sanver’in “bitmeyen Hatıralar” Kitabı Çıktı

Lefkoşa, 11 Haziran 19 (.): Ahmet Sanver’in 13’üncü kitabı “Bitmeyen Hatıralar” çıktı.

Üç ciltten oluşacak kitabın 124 sayfalık ilkinde yazarın yurtiçi ve yurt dışında yaşanmış çocukluk, öğrencilik ve ticaret hayatının ilginç anekdotları, anıları ve öyküleri yer alıyor.

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Ahmet Sanver kitabıyla ilgili açıklamasında, hedefinin 20 kitap yazmak olduğunu ve yazmaya devam edeceğini kaydetti.

1940’lı, 50’li, 60’lı, 70’li ve 80’li yıllarda Kıbrıs’ta yaşayan ilginç anılarının çokça olduğunu düşünerek, 1995 yılında bunları yazmaya karar verdiğini ve oldukça zorlanarak TMT ve savaş anılarını yaklaşık 1000 sayfa tutan 3 ayrı kitabında topladığını anlatan Sanver, yeni kitabı konusunda ise şunları belirtti:

“Tüm kitaplarımda Kıbrıs’ımızın tarihinden, kültüründen, yaşantısından, örf ve adetlerinden pasajlara rastlayacaksınız. Tüm yazdıklarım ve yazacaklarım; kurgu, düşünce ve hayallerden arındırılmış; gerçek, yaşanmış olayların öyküleridir. Bu öykülerde her yaştan, herkesin kendinden bir şeyler bulacağına da inanıyorum.” 

(HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI
 

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