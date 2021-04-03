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Ahmet Mithat Berberoğlu ölümünün 19’uncu yıl dönümünde anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kurucusu ve ilk genel başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu ölümünün 19’uncu yıl dönümünde Karaoğlanoğlu Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. 

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:15
Ahmet Mithat Berberoğlu ölümünün 19’uncu yıl dönümünde anıldı
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KİŞİ: “BERBEROĞLU VE ARKADAŞLARININ VERDİĞİ MÜCADELE, MÜCADELEMİZE HER ZAMAN IŞIK TUTACAKTIR”

Anma törenine, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun ailesi,  CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Milletvekilleri Armağan Candan, Erkut Şahali, Fikri Toros, CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi, CTP  Gençlik Örgütü  Girne İlçe Başkanı Çağrı Zorlukasap, partililer ve sevenleri katıldı. 

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, anma töreninde yaptığı konuşmada, “partinin kurucu başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin ve ortaya koyduğu direncin her geçen gün daha da değerli hale geldiğini” söyledi. 

Kişi, “Berberoğlu ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin, CTP’lilerin mücadelesine her zaman ışık tutacağını” da ifade etti.

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Törende yaptığı konuşmada, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise, ülkede yaşanan salgın nedeniyle Berberoğlu’nu sembolik katılımlı bir törenle saygıyla andıklarını söyledi.

Sorakın, “Berberoğlu ve arkadaşlarının 1970’te CTP’yi kurarak, federasyon temelinde çözüm, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yaşam şartlarına kavuşması, ülkede demokrasi, özgürlük ve insan haklarının tesis edilmesi hedefiyle mücadele başlattığını” anımsattı. 

Sorakın, “50 yıl öncesinin şartlarıyla, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı 11 yıllık karanlık dönemin ardından, çözüm, demokrasi, insan hakları mücadelesinin başlatmanın son derece zor olduğunu” belirterek, “bu mücadelenin bugün de ne kadar zor olduğunun yeniden görüldüğünü” söyledi. 

Anma töreni, Berberoğlu’nun kabrine karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi. 

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Son Güncelleme: 03.04.2021 15:27
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mithat BerberoğluKktcCumhuriyetçi Türk PartisiCtp
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