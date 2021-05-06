Ahmet İşcan’ın “Ürkütülen Fincancı Katırları” adlı kitabı yayınlandı

Toplumsal duyarlılığı artırmak ve tarihe not düşmek amacını taşıdığını ifade eden Ahmet İşcan, kitap satışından elde edilecek gelirin yüzde 25'inin Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne, yüzde 25’inin de Ortopedik Engelliler Derneği’ne bağışlanacağını ifade etti.