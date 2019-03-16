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Ahmad, cinayeti işlediğini itiraf etti
CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
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Ahmad, cinayeti işlediğini itiraf etti

Ahmad, cinayeti işlediğini itiraf etti

16 Mart 2019 Cumartesi 12:13
Ahmad, cinayeti işlediğini itiraf etti

Cinayet meselesinde 2. tutuklama

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tarafundaki yüklü miktardaki paranın calınması ile ilgili olarak aranan şahıslardan Bilal Ahmad tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci huzurda bulunan zanlı Bilal Ahmad’ın 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlarında methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının Mağusada gerçekleştirilen operasyon ile yakalandığını ve gönüllü ifade vererek söz konusu suçu aranmakta olan zanlılar Tanveer Ahmad, Azmad Ali Virk, ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü aranan 2 şahsın daha olduğunu ayrıca aranan emareler ve zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek ilk etapda tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Son Güncelleme: 16.03.2019 15:29
Anahtar Kelimeler:
Gökhan NaimCinayetBilal Ahmad
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