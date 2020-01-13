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Ahıska Türkleri Denktaş'ı unutmadı

Ahıska Türkleri Denktaş'ı unutmadı

13 Ocak 2020 Pazartesi 21:36
Ahıska Türkleri Denktaş'ı unutmadı

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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın vefatının  sekizinci yıl dönümünde mesaj yayınladı.Kassanov hayatını Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine adayan büyük lider ve devlet adamı Denktaş’ın, halkı ve devleti için verdiği onurlu mücadelenin tüm Türk Dünyasına ışık tuttuğunu belirtti. Ziyatdin Kassanov bu gün olduğu gibi yarın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ışık tutacağına vurgu yaptı.

DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Denktaş’ın hayatı boyunca Kıbrıs Türk Halkı’nın hak, eşitlik ve özgürlük davasını, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde savunduğuna işaret ederek '' Kıbrıs'ta  Türklük  Davasına  , Denktaş ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyi biz Ahıska Türkleri her zaman vatan Ahıska mücadelesi için rehber edindik. Denktaş’ın vefatının  sekizinci yıl dönümünde başta dava arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anarak , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soydaşlarımızı Ahıska Türkleri olarak en derin hislerle selamlıyoruz''dedi.

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