Ahıska Türkleri Denktaş'ı unutmadı

DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Denktaş’ın hayatı boyunca Kıbrıs Türk Halkı’nın hak, eşitlik ve özgürlük davasını, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde savunduğuna işaret ederek '' Kıbrıs'ta Türklük Davasına , Denktaş ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyi biz Ahıska Türkleri her zaman vatan Ahıska mücadelesi için rehber edindik. Denktaş’ın vefatının sekizinci yıl dönümünde başta dava arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anarak , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soydaşlarımızı Ahıska Türkleri olarak en derin hislerle selamlıyoruz''dedi.
13 Ocak 2020 Pazartesi 21:36