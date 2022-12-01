Ahbap Çavuşlara Soruyoruz

Seçim yasaklarının başlamasından kısa bir süre önce Bakanlar Kurulu Kararı ile orman vasfından çıkarılan Devlet arazisinin kime kiralanmak için imara açıldığı gizemini koruyor.

Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu’na soruyoruz;

Orman arazilerinin imara açılmasının önünü neden açtınız?

Kim için açtınız?

Orman arazilere kimlere peşkeş çekilecek?

Bakanlar Kurulu kararı ile orman arazisi olmaktan çıkarılan arazinin değeri ne ?

İskele’de denize sıfır 200 dönüm orman arazisini kimin için imara açtınız?

Kiracısı kim ve ne için kiralayacak?

RESMİ KURUMLARA ARAZİ YOK AMA PEŞKEŞE VAR

Resmi devlet dairelerinin, okulların ve kurumların arazi taleplerini görmezden gelerek okul için, resmi kurumların yeni hizmet binaları için yapılan arazi talep başvurularını ret eden Ünal Üstel Hükümeti, orman arazilerini imara açarak rant kapısı haline getirilmesinden ise geri durmuyor. 200 dönüme yakın alçak orman arazisinin statüsünün Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilmesi orman arazilerinin imara açılması tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ORMAN FAKİRİ ÜLKEYİZ

Orman alanlarının çoğaltılması yerine orman arazilerinin imara açılmasına ön ayak olan Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu skandal bakanlar Kurulu kararı ile tarihe geçtiler. Ülke ormanlarını imara açan Başbakan ve Başbakan yardımcısı olarak tarihe geçen Ünal Üstel ve Fikri Ataoğlu’nun kim için Bakanlar Kurulundan böylesi bir karar çıkartması ile ilgili ise sis perdesi henüz aralanmadı.