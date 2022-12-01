banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Duygusal İttifak ; Ünal – Fikri Kolkola Geleceğe
Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde
Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde
Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz
Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz
Ahbap Çavuşlara Soruyoruz
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
banner404

Ahbap Çavuşlara Soruyoruz

01 Aralık 2022 Perşembe 13:19
Ahbap Çavuşlara Soruyoruz

Seçim yasaklarının başlamasından kısa bir süre önce Bakanlar Kurulu Kararı ile orman vasfından çıkarılan Devlet arazisinin kime kiralanmak için imara açıldığı gizemini koruyor.
Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu’na soruyoruz;
Orman arazilerinin imara açılmasının önünü neden açtınız?
Kim için açtınız?
Orman arazilere kimlere peşkeş çekilecek?
Bakanlar Kurulu kararı ile orman arazisi olmaktan çıkarılan arazinin değeri ne ?
İskele’de denize sıfır 200 dönüm orman arazisini kimin için imara açtınız?
Kiracısı kim ve ne için kiralayacak?
RESMİ KURUMLARA ARAZİ YOK AMA PEŞKEŞE VAR
Resmi devlet dairelerinin, okulların ve kurumların arazi taleplerini görmezden gelerek okul için, resmi kurumların yeni hizmet binaları için yapılan arazi talep başvurularını ret eden Ünal Üstel Hükümeti, orman arazilerini imara açarak rant kapısı haline getirilmesinden ise geri durmuyor. 200 dönüme yakın alçak orman arazisinin statüsünün Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilmesi orman arazilerinin imara açılması tartışmalarını da beraberinde getirdi.
ORMAN FAKİRİ ÜLKEYİZ
Orman alanlarının çoğaltılması yerine orman arazilerinin imara açılmasına ön ayak olan Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu skandal bakanlar Kurulu kararı ile tarihe geçtiler. Ülke ormanlarını imara açan Başbakan ve Başbakan yardımcısı olarak tarihe geçen Ünal Üstel ve Fikri Ataoğlu’nun kim için Bakanlar Kurulundan böylesi bir karar çıkartması ile ilgili ise sis perdesi henüz aralanmadı.

banner360
Son Güncelleme: 01.12.2022 13:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Duygusal İttifak ; Ünal – Fikri Kolkola Geleceğe
Duygusal İttifak ; Ünal – Fikri Kolkola Geleceğe
Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde
Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde
Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz
Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
Ünal Üstel: Sebze ve meyvelerdeki fiyat artışını önlemek için komite kuruldu
Ünal Üstel: Sebze ve meyvelerdeki fiyat artışını önlemek için komite kuruldu
Laboratuvar skandalı: 55 bin Covid-19 vakasına yol açtı
Laboratuvar skandalı: 55 bin Covid-19 vakasına yol açtı
Rumlar Apostolos Andreas Manastırı’nda ayin yaptı
Rumlar Apostolos Andreas Manastırı’nda ayin yaptı
Elif Lort cinayeti: Sanık 35 yıl hapis cezası aldı!
Elif Lort cinayeti: Sanık 35 yıl hapis cezası aldı!
Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2022)
Güney Kıbrıs’taki kuş gribi vakalarıyla ilgili endişeye gerek olmadığı açıklandı
Güney Kıbrıs’taki kuş gribi vakalarıyla ilgili endişeye gerek olmadığı açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim