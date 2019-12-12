Ah benim zavallı BAKANIM!..

İşin ilginç yanı şikayet eden artık sadece vatandaşlar, doktorlar değil, sorunları çözmek ile görevli bakan da adeta muhalif bir partili gibi ülke sağlık sistemini yerden yere vuruyor. Vatandaş artık kimi kime şikayet edeceğini bilemez durumda.

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

KIBRIS MANŞET’e konuşan Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, ’Sağlıktaki sorunlar Kıbrıs sorunu kadar eskidir’’ yorumunda bulunurken Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi de sert bir şekilde eleştirmekten geri kalmadı.

- Gardiyanoğlu, ‘Karpaza’a doktor gitmek istemiyor’ diyen Pilli’ye Ah benim zavallı sağlık bakanım doktorlarının elinde mi Karpaz’a gitmek isteyip istememeleri. Sen Karpaz’a doktor götüremediğin bir ülkede Karpaz’a hastane yapacağım vaatleri ile insanların aklı ile mi alay ediyorsun’ diye sordu.

- Bu yıl düşürülen Sağlık Bakanlığı bütçesi hakkında da konuşan Gardiyanoğlu, “demek ki bu sene sayıca daha az parti holiganı daha az miktarlarda bütçeden rant elde edecek” ifadelerini kullandı.

KKTC’de en çok eleştirilen Acil Servislerdeki aksaklık hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu,” ülkede yarım asırdır mesailerine uymaları için her yol denenen bir hekim kitlesinin olduğu bir yerde kimse acillerde niçin halk yığılıyor diye isyan etmesin”

- Sağlık Bakanlığı bütçesinin geçen yıla göre bu yıl düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Yıllardan beridir sağlıkta tartışılan ve tüm kesimler tarafından da bilinen ‘’Sağlıkta Sistemsizlik Sistem Oldu’’ ve ‘’Sağlıktaki Sorunlar Kıbrıs Sorunu Kadar Eskidir’’ sözlerinin gereğini yerine getirmek, aslında çok da sağlık bakanlığı bütçesi ile başarılacak işler değildir. Tabiki bütçenin düşürülmesi bu sene sayıca daha az parti holiganının daha az miktarlarda bütçeden rant elde edeceği anlamına gelmektedir. Sağlıktaki sorunları çözmek ve sağlıkta sistem kurmak için tek gereken iradesi olan bir sağlık bakanıdır. Öyle bir ülke düşünün ki ülkenin sağlık bakanı göreve geleli 6 ayı geçmiş hala sorunlar ile ilgili gazetelere demeç versin ancak bu sorunların bir tanesini bile çözmesin. Her şeye bakanımızın son basın açıklaması ise tam bir skandal.

- AH BENİZM ZAVALLI BAKANIM

Karpaz’a doktorlarımız gitmek istemiyor diyor sağlık bakanımız. Ah benim zavallı sağlık bakanım doktorlarının elinde mi Karpaz’a gitmek isteyip istememeleri.

- Sen Karpaz’a doktor götüremediğin bir ülkede Karpaz’a hastane yapacağım vaatleri ile insanların aklı ile mi alay ediyorsun ki. Ayrıca sayın bakanım yapman gerekeni sana söyleyim istersen Kamu Hizmeti Komisiyonu Başkanına bir telefon aç kamuda çalışan hekimlerinin kadrolarının hangi sağlık kuruluşunda olduğunun listesini al ve derhal herkesi kadrosunun ait olduğu ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına gönder bunu yapacak iraden var mı. Hodri meydan.

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- Vatandaşın devlet hastanelerinden şikayeti her geçen gün artıyor. Bakan bile bir takım eksikliklerden şikayet etmeye başladı. Kendisine önerileriniz nedir?

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- Sağlıkta cesur adımlar atılmadıkça sistem yaratılmadığı sürece kamu hastanelerinden şikayetler giderek artacaktır. Bizler yıllardan beridir sağlıkta yapılması gerekenleri tartıştık ve maalesef bunları yapacak bir sağlık bakanı bulamadık. Yarım asırdan beridir hala daha çözülemeyen bir kamu hekimleri mesai saati sorununu kimin çözeceği belli değildir.

- Sağlıkta otomasyon, ilaç ve tıbbi malzeme ihaleleri ancak iradeye sahip bir sağlık bakanının 1 günde çözebileceği sorunlar iken biz bunları yıllardan beridir çözmekten aciz durumdayız. Göreve gelen her yeni sağlık bakanının yaptığı tek icraat bir önceki sağlık bakanının yapmış olduğu usulsüz yasa dışı işlemleri veya ihaleleri kamuoyunun bilgisine getirmek ve bunlar ile gününü gün etmektir.

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- Devlet Hastanelerindeki Acil Servisleri Değerlendirir misiniz?

- Kamu hastanelerimizin acilleri tam da acınacak haldedir. Yıl 2019 halen daha kamu hastanelerinde çocuk ve büyük acil servislerini ayırmayı başaracak bir sağlık bakanımız göreve gelmemiştir. Dünyanın hangi ülkesinde büyük hastalar ile çocuk hastalar acillerde ayni bölümde hizmet almaktadır.

“ BİZİ HİÇBİR BAKAN DA MESAİLERE UYDURAMAZ”

Kamu hastaneleri saat 09:00 – 12:00 arası hizmet veren bir ülkede yarım asırdır mesailerine uymaları için her yol denenen bir hekim kitlesinin olduğu bir yerde kimse acillerde niçin halk yığılıyor diye isyan etmesin. Asıl isyan etmesi gereken halka birilerinin çıkıp yarım asırdır biz kamuda hizmet etmemiz gereken saatte özel sağlık kuruluşlarında hasta bakıyoruz bunu da yapıyoruz çünkü maaşımız yetersizdir ama bu maaşı ve yasaları bilerek kamuya girdik buna rağmen yıllarca mesaimize uymadık, yakın geçmişte bir sağlık bakanı ile pazarlık yaptık özlük haklarımızı artır mesailere uyacağız dedik özlük haklarını aldık ama yine de mesailerimize uymadık, uymayacağız, bizi hiçbir bakan da mesailere uyduramaz , mesailere uymamız istenirse greve gideriz sağlık bakanını koltuğundan bile ederiz halkım demeli.

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- Devlet hastanelerinde çalışan hekimler sayı ve uzmanlık olarak yeterli midir? Dışarıdan yapılan hizmet alımlarında bir takım sorunlar yaşandığı iddiaları var…

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- Devlet hastanelerinde çalışan hekimler sayıca yeterlidir. Ancak bazı uzmanlık alanlarında eksikliklerimiz yıllardan beridir var. Bunun sebebi ise koltuğa oturanların yıllardan beridir eksik olan uzmanlık alanında genç hekimlerin uzmanlık yapmasını teşvik etmek yerine, torpili olan partili yandaşlarının çoluk çocuğuna göre uzmanlık alanlarına istihdam sağlamayı tercih etmeleridir. Hekim sayısı ise ülkemiz için yeterlidir. Ancak bu çalışma düzeni ile bu hekim sayısı kadar kamuya hekim istihdam etseniz de sorun yine çözülmez.

ÜLKEDEKİ HEKİM SAYISINI BİLMEKTEN ACİZSİNİZ

Derhal yapılması gereken özel ve kamuyu birbirine entegre etmek hastalara hekim seçme hakkını tanımaktır. Siz bir ülkenin sağlık bakanı olarak ülkedeki hekim sayısını bilmekten aciz iseniz ve sadece kamu hekimlerinin sağlık bakanı olursanız tabi ki hiçbir sorunun üstesinden de gelemezsiniz. Kamuda çalışanın 2 katı kadar uzman hekim ve diş hekimi özelde hizmet vermektedirler. Ancak koltuğa oturanlar yıllardan beridir ülkeye yeni dönmüş sayısız genç hekim görev beklerken kamudan emekli olmuş emekli ikramiyesini almış, emekli maaşını öleceği güne kadar alan, yıllardan beridir yasa dışı çalıştığı özel sağlık kuruluşundan maaş alan ve emekli olduktan sonrada bu özel sağlık kuruluşunda çalışmaya devam eden belli yaşın üstündeki emekli kamu hekimlerinden yasa dışı olarak hizmet almaktadır. Buradan sağlık bakanımıza soralım hizmet alımı yapılan hekimler kimlerdir ? Bunların yüzde kaçı kamudan emekli hekimlerdir? Emekli kamu hekimlerinden hangi yasa tahtında hizmet almak için sözleşme imzalamaktasınız? Hizmet alımı yapılan hekimlerin çalıştıkları merkezde aylık bakmış oldukları hasta sayılarını kamuoyu ile paylaşabilir misiniz? Emekli olmuş hizmet alımı yaptığını kamu hekimlerinin yapmış olduğu cerrahi operasyonların sayısını kamuoyu ile paylaşabilir misiniz?

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- Devlet hastanesinden bazı özel hastanelere yapılan sevkler konusunda görüşleriniz nelerdir. Bazı şaibeli sevkler olduğu yönünde ihbarlar yapılıyor.

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- Uzun yıllardan beridir sevkler sağlık sistemimizin yüz karasıdır ancak sevklerle kurulan saadet zincirinin sorgulanması gereken birçok noktası yıllardan beridir sorgulanmamakta herkes tıp bayramlarında ve özel günlerde konuşmalarında üç maymunları oynayıp timsah gözyaşı dökmeyi tercih etmektedir. Buradan tüm kamuoyu önünde cesareti olan sevkler ile ilgili şu sorulara cevap versin.

KAMU HASTANELERİNİ EN SON NEZAMAN DENETLEDİNİZ

- Sayın sağlık bakanı kamu hastalarını sevk ettiğiniz özel sağlık merkezlerini en son ne zaman denetlediniz denetleme raporlarını kamuoyu ile paylaşabilir misiniz? Sayın sağlık bakanı kamu hastanelerinin en son ne zaman denetlendiğini denetleme raporları ile beraber kamuoyu ile paylaşabilir misiniz?

- Sayın kamu hekimleri bu sevkleri sizler mi imzalıyorsunuz sağlık bakanı mı? Sevk edilen hastaların % kaçına sevk edildiği hastanede yine bir kamu hekimi bakmıştır? Sevk edilen hastaların % kaçının sevk edildiği sağlık kuruluşunda genel durumu kötüleştiği için kamu hastanelerine geri gönderilmiştir?

- Sevkleri imzalayan kimlerdir?

- Sevk kurulunda kimler var?

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- Devlet hekimlerinin ikinci iş yapmaları ve bakanlığın bunlara bakış açısını değerlendiriniz.

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- Devlet hekimleri aslında mahkeme koridorlarında söyledikleri gibi de 2. iş yapmıyorlardı sadece duygu sömürüsü yapıyorlardı. Ne demişlerdi mahkeme koridorlarında kendilerini savunurken biz uçakta birisi kötüleşirse hekim olarak müdahale etmeyecek miyiz yada köyde pazarda gezerken biri düşer bayılırsa biz müdahale etmeyecek miyiz biz Hipokrat yemini ettik demişlerdi.

YASA DIŞI UYGULAMALARDAN VAZGEÇECEK MİSİNİZ.?

- İşte bu kadar acizdiler aslında yıllardan beridir aslında çok iyi kullandıkları grev kartlarını masaya istediklerinde koyuyorlardı böylece yasa dışı 2.işlerine de devam ediyorlardı. Rahat olun artık zaten bu işin dingilli koptu hiçbir sağlık bakanın size yasa dışı 2. İş yapmayın diyecek cesareti yok bırakın 2 işi mesainize bile uyun diyecek yüreği yok. Şimdi nasıl mırıldanıp homurdandığınız duyuyor gibiyim biz yasa dışı 2. iş yapmıyoruz Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğü uyarınca özelde mesai saati içinde hasta bakıyoruz diyorsunuz değil mi.Hadi Hodri Meydan gelin istediğiniz kanal istediğiniz program istediğiniz moderatör eşliğinde sizlerin bu tüzüğe bile uymadığınızı bakanlığın buna bilerek göz yumduğunu size belgeleri ile ve ilgili yasa maddeleri ile gösterelim.

- Son olarak buradan sayın sağlık bakanlığı müsteşarına sesleniyorum sizlere 28 Kasım 2019 tarih ve KTSÇHB- GE-2019-644 sayı ve alındı belgesi ile teslim etmiş olduğumuz 6 maddelik yasal taleplerimizi yerine getirecek misiniz yapmakta olduğunuz yasa dışı uygulamalardan vazgeçecek misiniz.?