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Ağustos ayı hayat pahalılığı yüzde 0.38 olarak açıklandı

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, 2019 yılı Ağustos ayı hayat pahalılığı / enflasyon oranını yüzde 0.38 olarak açıkladı.

Ağustos ayı hayat pahalılığı yüzde 0.38 olarak açıklandı

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, 2019 yılı Ağustos ayı hayat pahalılığı / enflasyon oranını yüzde 0.38 olarak açıkladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:04
Ağustos ayı hayat pahalılığı yüzde 0.38 olarak açıklandı

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, 2019 yılı Ağustos ayı hayat pahalılığı / enflasyon oranını yüzde 0.38 olarak açıkladı.
Yapılan açıklamada,  KKTC İstatistik Kurumu’nun tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay tüketici fiyatları genel endeksini yayınladığı anımsatıldı. Buna göre 2019 yılı Ağustos ayı enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 0.38, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9.12 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.10 değişim gerçekleşti. 
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 186 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldi. 

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI APS, KARPUZ VE PİYANGO BİLETİNDE…
En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 145.45’le Mektup Gönderme Ücreti (APS), yüzde 116.33’le karpuz ve yüzde 66.67’yle piyango bileti (TC) olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise yüzde 46.59’la bamya, yüzde 28.55’le Tişört (penye-kadın için) ve yüzde 28.3’le pantolon (kadın için) olarak tespit edildi. 
Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şöyle:
“Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %11.05 artış,
Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %3.72 artış,
Lokanta ve Oteller ana grubunda %2.31 artış,
Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %1.63 artış,
Haberleşme  ana grubunda %1.05 artış,
Sağlık ana grubunda %0.67 artış,
Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %14.60 azalış,

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Eğitim ana grubunda %0.80 azalış,
Ulaştırma ana grubunda %0.78 azalış,
Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.20 azalış,
Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.07 azalış,
Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.02 azalış”.
Ağustos ayında en yüksek artış gösteren ana grup Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubu olurken, bu grup, sigara tütünü, sigaralar, viski fiyatlarındaki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup oldu. 
Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubu; kreş, fotokopi ücreti, altın bilezik  fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup oldu. 
Lokanta ve Oteller’de şiş kebap, kahve, otel ücretleri; Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de taze meyveler, taze sebzeler, yulaf gevreği ; Haberleşme’de Mektup Gönderme Ücreti (APS); İnternet Aylık Ücreti (3G); cep telefonu; Sağlık’ta hastane yatak ücreti (Devlet), lens bakım ilaçları, vitaminler ve beslenme bozukluğu ile ilgili ilaç fiyatlarındaki  artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi. 
Ağustos ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalaması eksi oldu. 
Giyim ve Ayakkabı ana grubu kadın, erkek, çocuk, bebek giyim ve  ayakkabılardaki sezon sonu indirimleri nedeniyle en çok azalan grup, Eğitim’de özel okul ücretleri; Ulaştırma’da otomobiller, akaryakıt ücretleri, lastik (dış); Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da musluk (çift), çimento, LPG gazı tüp ücretleri; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde klima, elektrikli mikser, sıvı deterjan  (hijyenik zeminler için); Eğlence ve Kültür’de kedi maması, yurt dışı tur (kültür amaçlı-Fransa), Bilgisayar Masa Üstü fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda eksi değer görüldü. 
Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer olan 12 ana grubun, 6 ana grubunda artış olurken, 6 ana grubunda ise düşüş oldu. 

 

Son Güncelleme: 04.09.2019 15:37
Anahtar Kelimeler:
Ağustos Ayı Hayat Pahalılığı
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