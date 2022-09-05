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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

05 Eylül 2022 Pazartesi 14:15
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Önceki aya göre yüzde 3,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118,18 artış yaşandı

İstatistik Kurumu’nun yayınladığı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre enflasyon önceki aya göre yüzde 3,31; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 70,38 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,18 yükseldi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 20,66 ile eğlence ve kültür ana grubunda gerçekleşti.

Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 6,83; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 5,88; sağlık ana grubunda yüzde 4.83; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 3,79; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 2,85; lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 1,77; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1,28; eğitim ana grubunda yüzde 1,28; haberleşme ana grubunda yüzde 1,14 artış yaşandı. Açıklanan endekse göre ulaştırma ana grubunda yüzde 4,30 ve giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 4,09 azalış gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 100’lük artışla gazete, yüzde 90.93’lük artışla kabak ve yüzde 66,67 artışla piyango bileti olurken, en yüksek fiyat düşüşü yüzde 40,07 ile üzüm, yüzde 19,64 ile nektarın ve yüzde 17,58 ile erikte yaşandı.

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Son Güncelleme: 05.09.2022 14:27
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