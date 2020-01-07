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Agresif hava koşulları Rum tarafında hayatı olumsuz etkiliyor

İngiltere’nin Gatwick Havaalanı’ndan kalkan uçağa Baf Havaalanı’na inişe geçtiği sırada yıldırım çarptı.

Agresif hava koşulları Rum tarafında hayatı olumsuz etkiliyor

İngiltere’nin Gatwick Havaalanı’ndan kalkan uçağa Baf Havaalanı’na inişe geçtiği sırada yıldırım çarptı.

07 Ocak 2020 Salı 11:25
Agresif hava koşulları Rum tarafında hayatı olumsuz etkiliyor

Fileleftheros ve diğer Rum haber kaynaklarına göre, Easyjet havayollarına ait uçak, bölgede etkili olan agresif hava şartları nedeniyle Baf Havaalanı üzerinde uzun bir süre tur attıktan sonra saat 18.00 sularında inişe geçti ancak iniş sırasına uçağa yıldırım çarptı.

Piste inmeyi başaran Airbus 320 tipi uçak bugün gerekli teknik ve güvenlik kontrollerinden geçirilecek. Aynı uçakla Londra-Luthon Havalimanı’na gitmek üzere Baf Havaalanı’nda bekleyen yolcular ise ya evlerine, ya da otellere gönderildi.

Easyjet Havayolları Şirketi, Luthon yolcuları için bir başka uçağını İtalya’dan Baf’a göndermek istedi ancak dün gece bölgedeki hava şartlarının kötü olması nedeniyle bu mümkün olmadı.

Bölgede son 24 saattir etkili olan agresif hava koşulları Rum tarafında hayatı olumsuz etkiliyor.
Rum haber kaynakları, şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle özellikle Baf ve Larnaka başta olmak üzere Güney Kıbrıs genelinde birçok evi ve iş yerini su bastığını, ağaçların söküldüğünü, tabelaların uçtuğunu, yollarda çökmeler ve derin çatlaklar oluştuğunu, dağlık bölgelerdeki yollarda taş ve toprak kaymaları meydana geldiğini, bazı  bölgelerde yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.
Güney Kıbrıs genelindeki barajlardaki doluluk oranı yüzde 94,6’ya ulaştı, birçok barajda taşma meydana geldi. Taşan barajların yakınlarında sulara gömülen bazı araçlar Rum polisi ve itfaiyesi tarafından kurtarıldı. 

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Limasol-Potamiu köyündeki “Neu Yordani” isimli manastırda, 18 kişi, mahsur kaldı, polis ve itfaiye kurtarma çalışması başlattı.
Lefkoşa’nın Rum kesiminde Aşağı Deftera bölgesinde yollar, aşırı  yağış nedeniyle nehir haline gelirken derelerin taşması nedeniyle şehir içerisindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. 
Ağaçların elektrik iletim hatları üzerine düşmesi nedeniyle Limasol ve Baf’ın bazı bölgelerine elektrik enerjisi verilemiyor.
Hava şartlarının Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken Rum Meteoroloji dairesi tarafından şiddetli yağış ve rüzgar için verilen sarı alarm durumu devam ediyor. 

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