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Agit Önderliğindeki Gazeteci Değişim Programının İkincisi Başlıyor

Lefkoşa, 4 Ekim 19 (.): Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı-AGİT önderliğindeki gazeteci değişim programının ikincisi başlıyor.

Agit Önderliğindeki Gazeteci Değişim Programının İkincisi Başlıyor

Lefkoşa, 4 Ekim 19 (.): Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı-AGİT önderliğindeki gazeteci değişim programının ikincisi başlıyor.

04 Ekim 2019 Cuma 16:28
Agit Önderliğindeki Gazeteci Değişim Programının İkincisi Başlıyor

Lefkoşa, 4 Ekim 19 (.): Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı-AGİT önderliğindeki gazeteci değişim programının ikincisi başlıyor.

AGİT Basın Özgürlüğü Örgütü’nün Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası ve Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ortaklığında Diyalog Projesi kapsamında düzenlenen Değişim Programı çerçevesinde dün akşam Dayanışma Evi’nde resepsiyon gerçekleştirildi.

Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, resepsiyon öncesinde  AGİT  Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desire,  Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu,  Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN)  Başkanı Ali Kişmir ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK) Başkanı Yorgos Frangos’un katılımı ile toplantı düzenlendi.

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Toplantıda süreç ve yeni projeler ele alındı. Toplantı ardından, Değişim Programı’nda  görev alacak gazetecilere Diyalog Projesi anlatıldı, geçen yıl program çerçevesinde görev alan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bazı gazeteciler deneyimlerin aktardı.  Konuşmaların ardından resepsiyona geçildi.

Resepsiyonda, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi’ne verilen Barış Gazeteciliği Ödülü de Desir’e takdim edildi.

AGİT  Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desire burada yaptığı konuşmada, bu programla her iki tarafın birbirini çok daha iyi anlamaya yardımcı olacağını düşündüklerini dile getirerek, “Zaten gazetecilerin de rolü, görevi budur. İnsanlara toplumlara diğer tarafı anlama konusunda yardımcı olmak. Bu Değişim Programı’nın gazeteciler arasında yeni ilişkiler, yeni bağlantılar  açısından yardımcı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Gazetecilerin bu değişim programı çerçevesinde aslında meslektaş olduklarını ve aynı sorunları yaşadıklarını göreceklerini ifade eden Desrie, her iki toplumdaki gazeteci örgütlerine projenin gerçekleştirilmesinde gösterdikleri çaba için teşekkür etti.

(TUĞ/HA)

Son Güncelleme: 04.10.2019 19:43
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