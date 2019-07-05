Ağırdağ’da, su sorunu çözüldü

Ağırdağ’da, köy halkının su ihtiyacına katkı sağlayacak MTA 1 kuyusunun şebekeye bağlandığı bildirildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Su Dairesi ve Dikmen Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Ağırdağ bölgesinde bir buçuk yıldır çalışmayan MTA 1 su kuyusu devreye girdi. Su kuyusundan 15 metreküp/saat verimle su alınmaya başlandı.
Ağırdağ’daki mevcut içme suyu kuyusunun devre dışı kalmasının ardından köy muhtarlığının talebi üzerine, köyün su ihtiyacının karşılanması amacıyla MTA 1 kuyusu su şebekesine bağlandı.
Bakan Oğuz'a inceleme sırasında, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Ağırdağ Köyü Muhtarı Hasan Oktay Piro ve Bakanlık yetkilileri eşlik etti.