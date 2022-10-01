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Ağırdağ-Boğaz ve Lapta bölgesinde yangın

01 Ekim 2022 Cumartesi 01:30
Ağırdağ-Boğaz ve Lapta bölgesinde yangın

Ağırdağ-Boğaz ve Lapta bölgesinde iki yangın çıktı.

Gece yarısı civarında başlayan yangınlar, rüzgarın etkisiyle büyürken, yangının söndürülmeleri için İtfaiye ekipleri başta olmak üzere belediyeler ve birçok kişi uğraş veriyor; yangın bölgelerine su tankeri gönderilmesi çağrıları yapılıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından "Ağırdağ’da yaşanan yangın felaketinin boyutlarını henüz bilmiyoruz ama gelen haberler pek de iç açıcı değil. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bölgeye acil olarak yangın söndürmeye yardımcı olacak ekip gönderdik, umarız erken sürede kontrol altına alınabilir." açıklaması yaptı.

Ağırdağ-Boğaz bölgesinde alevler evlere yaklaşırken Lapta'daki yangının oteller bölgesinde devam ettiği öğrenildi. 

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Son Güncelleme: 01.10.2022 02:27
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