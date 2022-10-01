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Ağırdağ-Boğaz bölgesindeki yangında alevler bazı evlere ulaştı

01 Ekim 2022 Cumartesi 03:45
Ağırdağ-Boğaz bölgesindeki yangında alevler bazı evlere ulaştı

Ağırdağ - Boğaz Bölgesinde gece yarısı yolun kuzey batı kısmında başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının birçok noktada devam ettiğini ve alevlerin bazı evlere de sıçradığını bildirdi. 

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, Belediyelere ait tankerler müdahale ediyor.  

Bölge halkı da traktörler, su tankerleri ve kovalarla alevleri söndürme çalışmalarına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, inceleme yapmak ve bilgi almak için yangın bölgesine gitti. Pınarbaşı Havaalanı'ndan havalanan askeri bir helikopterle bölgede keşif uçuşu yapıldı. Cumhurbaşkanı Tatar’a, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu eşlik etti.
 

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Son Güncelleme: 01.10.2022 04:08
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