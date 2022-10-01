Ağırdağ-Boğaz bölgesinde yangın çıktı.

Gece yarısı civarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyürken, yangının söndürülmesi için İtfaiye ekipleri başta olmak üzere birçok kişi uğraş veriyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından "Ağırdağ’da yaşanan yangın felaketinin boyutlarını henüz bilmiyoruz ama gelen haberler pek de iç açıcı değil. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bölgeye acil olarak yangın söndürmeye yardımcı olacak ekip gönderdik, umarız erken sürede kontrol altına alınabilir." açıklaması yaptı.