Ağır Ceza Mahkemesi’nden Doğan Girgin’e 1 yıl hapis cezası

Ağustos 2020 ayı içerisinde akrabası Muzaffer Girgin ile birlikte Yeni Boğaziçi köyündeki ikametgahının karşısındaki arazide gömülü vaziyette bir torba içerisinde bir kilo ağırlığında yangın söndürme bombası bulunmasıyla ilgili olarak sanık Doğan Girgin ve Muzaffer Girgin aleyhine patlayıcı madde ithal, tasarruf ve taşıma suçlamalarıyla dosya tanzim edilmişti. Sürdürülen tahkikatta sanığın 15 Kasım 2018 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesiyle bu yönde de aleyhinde izinsiz ikamet dosyası tanzim edilmişti.

Bugün 23.12.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde oturumlarına devam eden ağır ceza mahkemesi Sanık Doğan Girgin’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak 1 yıl hapse mahkûm etti.

Başkan Kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Fatma Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza heyetinin oy birliğiyle aldığı karar kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu.

2 Eylül 2020 tarihinden bugüne değin merkezi cezaevinde tutuklu bulunan sanığı aleyhine getirilen kanunsuz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarruf suçu yanında KKTC’de izinsiz ikamet suçlarından kendi ikrarı ve sunulan şahadet ve emareler doğrultusunda suçlu bulduklarını ve mahkûm ettiklerini söyleyen kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, sanığın işlemiş olduğu suçların kamu düzenini bozan toplum içindekileri tedirgin eden ve tehlike yaratan ciddi suçlardan olduğunu söyledi.

Sanık aleyhine getirilen suçlara yasanın 7 yıla kadar hapislik cezası öngördüğüne dikkat çeken Toroslu, bu gibi suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sanığın suç ortağı olan Muzaffer Girgin in aleyhine getirilen davanın halen devam ettiğine değinilen kararda sabıkası bulunmayan ve suçunu kabul edip mahkemeden özür dileyen sanığa verilebilecek en adil cezanın tüm unsurlar dikkate alındıktan sonra hapislik cezası olduğu kanaatine varıldığını söyleyen kıdemli yargıç Toroslu, sanığı oy birliğiyle 1 yıl hapse mahkûm ettiklerini belirtti. (MHA)