Ağayev’in “Lefke Tarihinden Sayfalar” kitabı yayınlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elnur Ağayev’in “Lefke Tarihinden Sayfalar” isimli kitabı yayınlandı. “Lefke Tarihinden Sayfalar” kitabı son dönemde Lefke üzerine art arda eserler veren Ağayev’in Lefke konusunda yayınladığı üçüncü kitabıdır. Ağayev’in daha önce yayınlanan “Güzelim Lefke” ve “Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitaplarının devamı niteliğinde olan bu eser, Lefke’de şahıslar, olaylar ve mekânları konu ediliyor.
Ağayev, onu Lefke gibi özel ve yerel bir konuda araştırmaya iten nedenlerden bahsederken taşıdığı bir endişeyi dile getiriyor. Ağayev’e göre, “Kentlerin ruhunu ve hafızasını oluşturan öğeler köreldiği zaman kentler ruhunu, hafızasını kaybeder, ruhsuzlaşır. O kentten keyif alamazsınız. Gezdiğiniz çarşıları, kahveleri, sokakları anlayamazsınız. Oradaki tarihi okuyamaz, sanatı göremez, kültürü yaşayamaz, gelenek göreneklerden feyz alamazsınız. Bir tür yabancılaşırsınız, hem kente, hem de kendinize”. Bu endişeden yola çıkan Ağayev, çalışmasında bugünkü Lefke’nin oluşumunda yer alan tarihi arka plana ışık tutuyor. Bunu yaparken de arşiv belgelerini, sözlü geleneği ve tarihi kanıtları kaynak olarak kullandı.
Ağayev, “bilimsel asık suratlılığa bürünmeyen bir anlatıya dayanan” ve “sözlü, bölgesel ve belgeli tarihçilik” anlayışının ürünü olarak değerlendirdiği bu çalışmasının Lefke araştırmaları alanına katkı yapacağına inandığını belirtti.