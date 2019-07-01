Ağar : En güçlü olasılık S-200 veya S-300

Asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Taşkent yakınlarında meydana gelen patlamayı değerlendirdi. Ağar, fotoğraflara bakıldığında birkaç farklı seçeneğin akla geldiğini söyledi. Ağar, kuyruk yapısına bakıldığında, en güçlü olasılık olarak hava savunma sistemine ait S-200 ya da S-300 füzesinin akla geldiğini vurguladı.

Abdullah Ağar TAK’a yaptığı açıklamada, Taşkent’te patlamaya neden olan seçenekleri değerlendirdi.

Abdulah Ağar, fotoğraflara bakıldığında akla birkaç farklı seçeneğin geldiğini vurguladı. Ağar, “en güçlü olasılık hava savunma sistemine ait S-200 ya da S-300 füzesi olması” dedi. Ağar, bu füzelerin Suriye’den İsrail uçaklarına yönelik fırlatılmış olabileceğini kaydetti.

Abdullah Ağar, parçaların ikinci olasılık olarak bir Scud füzesine ait olabileceğini de belirtti. Ağar, parçaların bir seyrüsefer füzesinin yakıt tankı, ya da insansız hava aracına ait olma olasılıklarını ise daha zayıf seçenekler olarak değerlendirdi.

Abdulah Ağar, parçaların üzerindeki yazıların önemli olduğunu, bununla birlikte düşüş istikameti ve menzilinin de, füzenin ne olduğuna, nereden atıldığına ve ne niyetle atıldığına dair kesin bilgileri verebileceğinin altını çizdi.