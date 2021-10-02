banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Anastasiadis'ten mesaj
Anastasiadis'ten mesaj
Tatar'dan 1960 Anayasası'na dönüş önerisi ret
Anastasiadis'e ret
Dolandırıcılara dikkat!
Dolandırıcılara dikkat!
1 kişi hayatını kaybetti
1 kişi hayatını kaybetti
banner376
Flaş Haber
1 kişi hayatını kaybetti
Kapat

Afşaroğlu’nun “onlar daha çocuktu” adlı kitabı tanıtıldı

Aydan Afşaroğlu’nun kaleme aldığı “Onlar Daha Çocuktu” adlı kitap, Perşembe akşamı Lefkoşa’da Naci Talat Vakfı’nda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

02 Ekim 2021 Cumartesi 10:30
Afşaroğlu’nun “onlar daha çocuktu” adlı kitabı tanıtıldı

Üniversite eğitimi için gittikleri Türkiye’de 1976 ile 1978 yılları arasında 6’sı öldürülen biri de silahlı saldırıdan yaralı kurtulan toplam 7 Kıbrıslı Türk öğrencinin yaşam öykülerini kaleme alan Afşaroğlu, etkinlikte kitaplarını da imzaladı.

7 gencin hayatını, aile bireyleri yanında arkadaşlarından dinleyerek araştıran ve kaleme alan Aydan Afşaroğlu’nun biyografi türündeki iki ciltlik kitabı, öldürülen gençler Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut, Sadık Cemil ve yaralı kurtulan Ülmen Aygın’ın hayatlarını konu alıyor.

Gazeteci-yazar Sami Özuslu’nun sunuculuğunu yaptığı tanıtım etkinliğinde konuşan kitabın yazarı Aydan Afşaroğlu, Türkiye’deki öğrenci hareketi ile ilgili bilgi dağarcığını nasıl oluşturduğunu, bu konuyu neden kaleme almak istediğini anlattı.

Afşaroğlu, kitaba bu ismi verme nedenine ve cinayetler sonrasında travma yaşayan kişilerde saptadığı ortak noktalara da değindi.

banner341
“Onlar Daha Çocuktu” adlı 848 sayfalık iki ciltlik kitabın tanıtım etkinliğinde daha sonra kitaba konu olan gençlerin aile ve arkadaşlarından da söz alanlar oldu.

Mustafa Ertan’ın kardeşi Naciye Denizer, Mehmet Ömer’in ilkokuldan üniversite yıllarına kadar olan süreçteki arkadaşı Hasan Beşok, İstanbul’da öldürülen 4 gencin arkadaşı Vamık Ekenoğlu, Özer Elmas’ın eniştesi İzzet Günçe,  Sadık Cemil’in ağabeyi Salih Üntaş ve Ercan Turgut’un sopalarla dövülerek öldürüldüğü esnada yanında bulunan yedi arkadaşından biri olan Yücel Vural, duygu dolu konuşmalar yaparak öldürülen gençlerle ilgili anılarını ve bilgilerini paylaştı.

Konuşmacılar, Onlar Daha Çocuktu adlı kitabın yayımlanmasının önemini de vurguladı.

İki ciltlik “Onlar Daha Çocuktu” kitabının yazarı emekli öğretmen Aydan Afşaroğlu daha sonra kitaplarını imzaladı ve okurlarla sohbet etti.

banner360
Son Güncelleme: 02.10.2021 11:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığı'ndan ödeme açıklaması
Maliye Bakanlığı'ndan ödeme açıklaması
Tatar KKTC'ye yatırım çağrısı yaptı
Tatar KKTC'ye yatırım çağrısı yaptı
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi LTB Hayvan Barınağı'na bağışta bulundu
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi LTB Hayvan Barınağı'na bağışta bulundu
Tatar'dan 1960 Anayasası'na dönüş önerisi ret
Tatar'dan 1960 Anayasası'na dönüş önerisi ret
Ticaret Odası, Eko Avrasya ve Aysiad biraraya geldi
Ticaret Odası, Eko Avrasya ve Aysiad biraraya geldi
Hava durumu
Hava durumu
Adaylığı İskele ilçesinde heyecan yarattı
Adaylığı İskele ilçesinde heyecan yarattı
Yurt dışı kaynaklı dolandırıcılar, emeklileri hedef almaya devam ediyor...
Yurt dışı kaynaklı dolandırıcılar, emeklileri hedef almaya devam ediyor...
1'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak
1'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak
Dünya Yaşlılar Gününde anlamlı ziyaret
Dünya Yaşlılar Gününde anlamlı ziyaret

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim