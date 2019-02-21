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Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti
AFRİKA DAVASINDA SAVCILIK SON TANIĞINI...
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Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti

Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti

21 Şubat 2019 Perşembe 14:42
Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti

Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda bugün gerçekleşen duruşmada Savcı Ergin Atıcı, son tanığını dinletti ve davasını kapattığını beyan etti. Atıcı, Milli Kütüphanede danışma görevlisi olarak çalışan Gamze Olguner’i dinletti. Gamze Olguner, 11 Aralık 2017 tarihli Afrika Gazetesi’nin Akdağ’dan karikatür tepkisi isimli haberin yer aldığı haberler emare olarak sunulmasını sağladı. Avukat Tacan Reynar, sanıkları dinletmek istediğini beyan etti. Yargıç Cenkay İnan, sanıklara yeminli ve yeminsiz şahadet verebileceklerini söyledi. Avukat Tacan Reynar, yeminli şahadet vereceklerini ancak hazırlanmak için süreye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Huzurunda duruşmanın ardından Yargıç Cenkay İnan, davayı tanıkların dinlenebilmesine devam etmek üzere 7 Mart 2019’a saat 11.00’e erteledi.

Anahtar Kelimeler:
Şener LeventKarikatür DavasıAfrika Gazetesi
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