Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102147
ALTIN
220.211
DOLAR
5.2235
STERLİN
6.8193
EURO
5.9689
Devletin ihmali kaza getirdi
Devletin ihmali kaza getirdi
Kızılkurt alkollü çıktı
Kızılkurt alkollü çıktı
Yağmur ve soğuk geliyor
YAĞMUR VE SOĞUK GELİYOR
Baba ve oğullar cezaevinde  buluştu
Baba ve oğullar cezaevinde  buluştu
banner282
Flaş Haber
Girne’de ev yangını
Kapat

Afganistan'da yılın ilk ayında kanlı bilanço

Afganistan'da yılın ilk ayında kanlı bilanço

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:30
Afganistan'da yılın ilk ayında kanlı bilanço

Afganistan'da 2019'un ilk ayında yaşanan çatışmalarda 900'den fazla insan hayatını kaybetti, en az 800 kişi yaralandı.
AA muhabirinin derlediği verilere göre, Afganistan'da ocak ayında, aralarında Taliban militanları, Afgan ordusu, yabancı askerler ve sivillerin bulunduğu 1700'den fazla ölüm ve yaralanma yaşandı.
Çatışmalarda 900'den fazla kişi hayatını kaybederken, en az 800 kişi yaralandı.
Ülkede 2019'un ilk çatışması, Taliban militanlarının, yeni yıl arifesinde Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine saldırmasıyla başladı. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 20 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 20'si de yaralandı.
Saldırı, ABD'nin Taliban ile savaşı sonlandırmak üzere görüşmelere başlamasının ardından geldi. Saldırıdan daha 1 ay önce, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk kez Taliban temsilcileriyle görüşmüştü.
Analistler, saldırıyı Taliban'ın barış müzakereleri yürütürken sahada ağırlığını hissettirme çabası olarak yorumlamıştı.
Bu arada Afgan güvenlik güçleri de sahada daha saldırgan bir tavır benimsemeye başladı. İki eski istihbarat şefinin, Asadullah Halil ve Emrullah Salih'in savunma ve içişleri bakanlıklarına getirilmeleriyle, güvenlik güçleri Taliban'a karşı daha sert bir tutum benimsedi.
Ocak ayında yaşanan en kanlı saldırı, ABD güçlerinin, 25 Ocak'ta Taliban kontrolündeki Helmand vilayetindeki Sangın ilçesine düzenlediği hava saldırısı oldu. Saldırıda, aynı aileden 16 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu toplantısında 2014'ten bu yana 45 bin güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Afganistan'da ABD'nin 2001'deki işgalinden bu yana devam eden savaş, geçen yıl kasım ayında 18’nci yılına girmişti.
 

Son Güncelleme: 04.02.2019 17:37
Anahtar Kelimeler:
Afganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ydü Mimarlık Fakültesi Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Yapıldı
Ydü Mimarlık Fakültesi Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Yapıldı
16 Milyon 537 Bin Tl Süt Bedeli Üreticilerin Hesaplarına Yatırıldı
16 Milyon 537 Bin Tl Süt Bedeli Üreticilerin Hesaplarına Yatırıldı
Can İbrahimoğlu Anısına 13 Hastaya Forma Verildi
Can İbrahimoğlu Anısına 13 Hastaya Forma Verildi
Kalkanlı’da Yarın Elektrik Kesintisi Var
Kalkanlı’da Yarın Elektrik Kesintisi Var
Ocak Ayı Enflasyon Oranı Yüzde 0.53
Ocak Ayı Enflasyon Oranı Yüzde 0.53
Oktay ile Erhürman görüştü
Oktay ile Erhürman görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Lute ile görüşmesi 2 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Lute ile görüşmesi 2 saat sürdü
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Aydın Denktaş İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Aydın Denktaş İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Hollandalı Aktör Jordi Möllering Lefkoşa Ve Limasol’da Tiyatro Atölyeleri Düzenliyor
Hollandalı Aktör Jordi Möllering Lefkoşa Ve Limasol’da Tiyatro Atölyeleri Düzenliyor
Devletin ihmali kaza getirdi
Devletin ihmali kaza getirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim