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Afete karşı hazır bir toplum haline gelmek bireysel anlamda hazırlıklı olmakla başlar

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Günhan Erdem deprem ve deprem çantasının önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Afete karşı hazır bir toplum haline gelmek bireysel anlamda hazırlıklı olmakla başlar

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Günhan Erdem deprem ve deprem çantasının önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 13:22
Afete karşı hazır bir toplum haline gelmek bireysel anlamda hazırlıklı olmakla başlar

Afete karşı hazır bir toplum haline gelmek bireysel anlamda hazırlıklı olmakla başlar
 

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Günhan Erdem deprem ve deprem çantasının önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Erdem; depremin yer kabuğundaki kırılma, çökme veya kayma gibi olaylar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin oluşturduğu ve oluşum noktasından başlayarak dairesel şekilde çevreye yayılan dalgalarla gelişen sarsıntılar olduğunu belirterek depremlerin, tamamen dünyanın doğal yapısından kaynaklanan doğa olayı olduğunu ifade etti.

Erdem açıklamaların devamında; “Bir depremin afete dönüşmesindeki temel unsur, insanlar tarafından yerleşim alanlarına dönüştürülmüş coğrafyaların taşıdığı jeolojik ve sismolojik karakterlerin doğru olarak algılanmaması ve bu özelliklere göre doğru yapılaşmanın yapılmamasıdır. İçinde bulunduğumuz coğrafya (Akdeniz havzası ve Anadolu platosu) depremsellik açısından aktif fay hatlarına sahiptir. Bu da her an yıkıcı şiddette bir yer sarsıntısı ile karşı karşıya kalabileceğimiz anlamına gelmektedir. O nedenle depremlere karşı sürekli hazır halde bulunmak, tedbirleri önceden almak ve buna göre bir davranış biçimini toplumsal bir kültür haline getirebilmek en doğru hareket tarzıdır. Unutulmaması gereken en önemli konu ise afetlere karşı dayanaklı ve hazır bir toplum yapısı oluşturmada toplumun her bireyinin aynı sorumluluğa sahip birer paydaş olduğudur. Bu da hiçbir bireyin başka bir birey veya kurumdan tedbir alma konusunda bir beklenti içinde olmaması gerektiği anlamını ifade eder. Toplumun 7’den 70’e kadar her bir ferdi afete hazır olma konusunda kendi üzerine düşen sorumluluğu tam olarak bilmeli ve yerine getirmelidir” dedi.


 Prof.Dr. Günhan Erdem afetlere hazır bir toplum olma yönünde afet öncesi alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenlerin; konutların doğal afet sigortalarını yaptırmak, elektrik, su, gaz gibi ikincil tehlike oluşturabilecek faktörlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğini öğrenmek, acil durumda aranması gereken ihbar hatlarının telefon numaralarını öğrenmek, ev, işyeri ve okul gibi ortamlarda olabilecek yapısal olmayan risk faktörlerini belirlemek, tahliye planı oluşturmak, tahliye sonrası toplanma noktası belirlemek, yangın söndürme, ilkyardım ve hafif arama-kurtarma eğitimleri almak olduğunu belirtti.
 

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Girne Amerikan üniversitesiDepremProf.Dr. Günhan Erdem
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