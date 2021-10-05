Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek

Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi ile İlçe Kriz Yönetim Merkezleri’nin Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de aktif olarak görev yapacağı, “Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı - 2021”, 6 – 7 Ekim tarihlerinde icra edilecek.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yarın, Tatbikatın birinci günü faaliyetlerinin ardından, saat 12:00’de Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi toplantı salonunda, Başbakanlık Müsteşarı ve Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu tarafından tatbikat ile ilgili basın açıklaması yapılacak.

Öte yandan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı açıklamasında, yarın 09.30 - 11.00 saatleri arasında Sivil Savunma, Polis, İtfaiye, Sağlık Bakanlığı ve Orman Dairesinin acil hatlarına tatbikat senaryo gereği acil durum çağrıları verileceği ve bu doğrultuda Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele ilçelerinde müdahale ekiplerinin olay bölgelerine hareket edeceği duyuruldu.



Açıklamada vatandaşlar paniğe kapılmamaya ve ekiplere trafikte öncelik hakkı vermeye çağırıldı.