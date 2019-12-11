banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107922
ALTIN
274.826
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6598
EURO
6.4454
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuruna hapislik
POLİS MEMURUNA HAPİSLİK
Cinayeti itiraf etti
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nden uyarı…

KKTC Afet ve Acil  Durum Yönetimi Komitesi, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinde ayrılmamaları, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları, çıkmaları halinde ise risk teşkil edecek su veya çamur birikintilerine girmemeleri konusunda uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nden uyarı…

KKTC Afet ve Acil  Durum Yönetimi Komitesi, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinde ayrılmamaları, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları, çıkmaları halinde ise risk teşkil edecek su veya çamur birikintilerine girmemeleri konusunda uyardı

11 Aralık 2019 Çarşamba 13:36
Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nden uyarı…

“ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINADAN TÜM BÖLGELER ETKİLENEBİLİR”

“ZORUNLU OLMADIKÇA EVLERİNİZDEN AYRILMAYIN, GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMYIN, ÇIKMAK ZORUNDA KALIRSANIZ  RİSK TEŞKİL EDECEK SU VEYA ÇAMUR BİRİKİNTİLERİNE GİRMEYİN”

banner317
KKTC Afet ve Acil  Durum Yönetimi Komitesi, Meteoroloji Dairesi’nin önümüzdeki saatlerde şiddetli yağış ve fırtına olacağı öngörüsü üzerine vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için zorunlu olmadıkça evlerinde ayrılmamaları, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları, çıkmaları halinde ise risk teşkil edecek su veya çamur birikintilerine girmemeleri uyarısında bulundu.

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin şiddetli yağış ve fırtınadan tüm bölgelerin etkilenebileceği tahminine dikkat çekildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ve  meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, sel-su baskını olması halinde vatandaşların evlerinde elektrikli cihaz kullanmamaları ve elektrik şalterlerini derhal kapatmaları gerektiği de ifade edildi.

Son Güncelleme: 11.12.2019 18:02
Anahtar Kelimeler:
Yağış UyarısıAfet Ve Acil Durum Yönetimi Komitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan hırsızlığı soruşturması çerçevesinde yapılan operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı
Hayvan hırsızlığı soruşturması çerçevesinde yapılan operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı
Şahiner: “Samimiyetten uzak bir bütçe hazırlanmış gibi görünüyor”
Şahiner: “Samimiyetten uzak bir bütçe hazırlanmış gibi görünüyor”
Sucuoğlu: “Genel Sağlık Sigortası ile herkes hastane ve doktorunu seçebilecek”
Sucuoğlu: “Genel Sağlık Sigortası ile herkes hastane ve doktorunu seçebilecek”
Taçoy: “Üzerinde çalıştığımız 3 proje var; Bunlardan bir tanesinde finale doğru gidiliyor”
Taçoy: “Üzerinde çalıştığımız 3 proje var; Bunlardan bir tanesinde finale doğru gidiliyor”
Amcaoğlu, ambulans ihalesinin mahkemede olduğunu, gelecek neticeyle adım atılacağını söyledi
Amcaoğlu, ambulans ihalesinin mahkemede olduğunu, gelecek neticeyle adım atılacağını söyledi
Taçoy’un tercihi ‘Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü’ oldu
Taçoy’un tercihi ‘Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü’ oldu
HAKSEN “Göç yasasının tamamen iptalini” istedi
HAKSEN “Göç yasasının tamamen iptalini” istedi
Karavezirler Lefkoşa Kaymakamı’yla Birlikte  Çukurova Köyünde Yapımı Devam Eden Dere İstinat Duvarı Yapımını İnceledi
Karavezirler Lefkoşa Kaymakamı’yla Birlikte  Çukurova Köyünde Yapımı Devam Eden Dere İstinat Duvarı Yapımını İnceledi
İnce Ve Oğuzkan’ın Sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde
İnce Ve Oğuzkan’ın Sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde
Yerli Ürünler Haftası Dolayısıyla Okullarda Etkinlikler Düzenleniyor
Yerli Ürünler Haftası Dolayısıyla Okullarda Etkinlikler Düzenleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim