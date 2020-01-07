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Afet ve acil durum yönetimi komitesi toplandı

Gündemde Lefke’de etkili olan yağışlar var.

Afet ve acil durum yönetimi komitesi toplandı

Gündemde Lefke’de etkili olan yağışlar var.

07 Ocak 2020 Salı 13:57
Afet ve acil durum yönetimi komitesi toplandı

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener başkanlığında toplanan komitenin gündeminde Lefke’de etkili olan yağışlar var.

Yeldener, Başbakanlık’ta gerçekleşen toplantının başında basına kısa bir açıklama yaptı, Lefke’de meydana gelen afetle ilgili değerlendirme yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

DERİVASYON KANALI PATLADI

Yeşilyurt- Lefke bölgesinde dün akşam derivasyon kanalının patladığını anımsatan Yeldenere, suyun durulabilmesi için regülatörde çalışma yapıldığını, buraya kaya taşındığını, yaklaşık 20 kamyonluk kayaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Yeldener, suyun kayalarla engellenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

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Taşpınar yoluyla ilgili de açıklamada bulunan Suat Yeldener, yolu kesen derenin dar olan köprüsünün patladığını, suyun bazı ağılları bastığını, buralarda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Suların denize aktarıldığını da belirten Müsteşar Suat Yeldener, “Dereler dolduğu için bazı taşkınlar yaşandı ama derelerdeki su seviyesi giderek azalıyor. Her şey kontrol altında… Çalışmalar sürüyor” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin bugünkü toplantısında, Bayındırlık, Turizm, Sağlık ve Maliye bakanlıkları, Merkez Kaymakamlığı, Su, Meteoroloji, Orman ve Karayolları daireleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı,  Belediyeler Birliği, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü temsil ediliyor.

Komite, son toplantısını kasım ayında yapmıştı.

Son Güncelleme: 07.01.2020 17:02
Anahtar Kelimeler:
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Komitesi
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