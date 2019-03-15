AFAD’ın Deprem Simülasyon Tırı KKTC’ye geliyor

AFAD’IN DEPREM SİMÜLASYON TIRI KKTC’YE GELİYOR

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren 'Deprem Simülasyon Tırı' pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın işbirliğinde gelecek 'Deprem Simülasyon Tırı', 19-25 Mart 2019 tarihleri arasında Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerine giderek eğitsel faaliyetlerde bulunacak.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 'Deprem Simülasyon Tırı' eğitmenleri tarafından verilecek eğitsel faaliyetlerin ilki 19 Mart Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Söz konusu faaliyetler; ülkemizde yaşanabilecek bir deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler hakkında, tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

19 - 25 Mart 2019 tarihleri arasında KKTC’de bulunacak 'Deprem Simülasyon Tırı' ve uzman ekibi salı günü saat 14.00’de YDÜ’de; çarşamba günü 09.00’da AKM önünde; Perşembe günü 09.00’da İskele Bekirpaşa Lisesi’nde, 11.00’de Gazimağusa Mahkemeler Karşısı Çamlık Bölgesi Park Alanı ve DAÜ’de; Cuma günü 09.30’da Güzelyurt Spor Kompleksi, saat 14.30’da LAÜ’de; Girne kordon boyunda 23 Mart Cumartesi ve 24 Mart Pazar günü saat 15.00’de; 25 Mart 2019 Pazartesi saat 09.30’da Girne Anafartalar Lisesi ve saat 14.30’da ise GAÜ’de eğitim verecek.