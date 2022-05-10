AFAD’ın deprem simülasyon tırı KKTC’de

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın iş birliğinde gelen 'Deprem Simülasyon Tırı', 10 - 31 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerine giderek eğitsel faaliyetlerde bulunacak.
Sivil Savnma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Deprem Simülasyon Tırı' eğitmenleri tarafından verilecek eğitsel faaliyetlerin ilki dün 10.00-15.00 saatleri arasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 31 Mayıs’a kadar ülkede bulunacak olan 'Deprem Simülasyon Tırı' ve uzman ekibinin eğitsel faaliyetleri bölgelere bağlı kurum ve kuruluş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek.
AFAD’IN DEPREM SİMÜLASYON TIRI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren 'Deprem Simülasyon Tırı', 06 Mayıs 2022 Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın işbirliğinde ülkemize gelen 'Deprem Simülasyon Tırı', 10 - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerine giderek eğitsel faaliyetlerde bulunacak.
'Deprem Simülasyon Tırı' eğitmenleri tarafından verilecek eğitsel faaliyetlerin ilki 09 Mayıs Pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.
Söz konusu faaliyetler; ülkemizde meydana gelebilecek bir depreme ve sonrasında yaşanması muhtemel zararlara yönelik farkındalık yaratmak, ulusal afet yönetim sistemi içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların personelini, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken uygulamalar hakkında eğitmeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ülkemizde bulunacak olan 'Deprem Simülasyon Tırı' ve uzman ekibinin eğitsel faaliyetleri aşağıda belirtilen gün ve saatler arasında bölgelere bağlı kurum ve kuruluş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek.
|
S.NO
|
TARİH/ GÜN
|
YER
|
SAAT
|
1.
|
10 Mayıs 2022 Salı
|
Gazimağusa Mahkemeler Karşısı Otoparkı
|
09.00-15.30
|
2.
|
11 Mayıs 2022 Çarşamba
|
Gazimağusa DAÜ CL. Meydanı
|
09.00-14.30
|
3.
|
12 Mayıs 2022 Perşembe
|
İskele Bekirpaşa/Ticaret Lisesi Otoparkı
İskele Belediye Açık Pazar Otoparkı
İskele Kaymakamlığı Otoparkı
|
09.30-16.00
|
4.
|
13 Mayıs 2022 Cuma
|
İskele- Karpaz Meslek Lisesi
Mehmetçik Ortaokulu
Dipkarpaz Meydanı
|
09.00-16.00
|
5.
|
16 Mayıs 2022 Pazartesi
|
Güzelyurt-Kapalı Spor Salonu Otoparkı
Lemar Otoparkı
|
09.30-16.00
|
6.
|
17 Mayıs 2022 Salı
|
Güzelyurt- Eski Açık Pazar Otoparkı
OTTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü
|
09.00-16.00
|
7.
|
18 Mayıs 2022 Çarşamba
|
Lefke İstiklal İlkokulu Otoparkı
Lefke Avrupa Üniversitesi Kampüsü
|
09.30-16.00
|
8.
|
20 Mayıs 2022 Cuma
|
Lefkoşa Türk Lisesi Park Alanı
|
09.00-15.20
|
9.
|
23 Mayıs 2022 Pazartesi
|
Lefkoşa Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü Park Alanı
|
09.00-15.00
|
10.
|
24 Mayıs 2022 Salı
|
Lefkoşa Değirmenlik Lisesi
|
09.00-13.40
|
11.
|
25 Mayıs 2022 Çarşamba
|
Lefkoşa Şht. Ertuğrul İlkokulu Karşısı
|
09.00-13.40
|
12.
|
26 Mayıs 2022 Perşembe
|
Lefkoşa Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Eğitim Alanı-Metehan Bölgesi
|
09.00-17.00
|
13.
|
27 Mayıs 2022 Cuma
|
Girne-23 Nisan İlkokulu
Kıbrıs İlim Üniversitesi Kampüsü
|
08:30-16:30
|
14.
|
30 Mayıs 2022 Pazartesi
|
Girne-Lapta Yavuzlar Lisesi
Girne Amerikan Üniversitesi Kampüsü
|
08:30-16:30
|
15.
|
31 Mayıs 2022 Salı
|
Girne-Osman Nejat Konuk Ortaokulu
Girne Üniversitesi Kampüsü
|
08:30-16:30