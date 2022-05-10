AFAD’ın deprem simülasyon tırı KKTC’de

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın iş birliğinde gelen 'Deprem Simülasyon Tırı', 10 - 31 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerine giderek eğitsel faaliyetlerde bulunacak.

Sivil Savnma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Deprem Simülasyon Tırı' eğitmenleri tarafından verilecek eğitsel faaliyetlerin ilki dün 10.00-15.00 saatleri arasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, ,söz konusu faaliyetlerin; ülkede meydana gelebilecek bir depreme ve sonrasında yaşanması muhtemel zararlara yönelik farkındalık yaratmak, ulusal afet yönetim sistemi içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların personelini, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken uygulamalar hakkında eğitmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda 31 Mayıs’a kadar ülkede bulunacak olan 'Deprem Simülasyon Tırı' ve uzman ekibinin eğitsel faaliyetleri bölgelere bağlı kurum ve kuruluş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek.

AFAD’IN DEPREM SİMÜLASYON TIRI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren 'Deprem Simülasyon Tırı', 06 Mayıs 2022 Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın işbirliğinde ülkemize gelen 'Deprem Simülasyon Tırı', 10 - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerine giderek eğitsel faaliyetlerde bulunacak.

'Deprem Simülasyon Tırı' eğitmenleri tarafından verilecek eğitsel faaliyetlerin ilki 09 Mayıs Pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Söz konusu faaliyetler; ülkemizde meydana gelebilecek bir depreme ve sonrasında yaşanması muhtemel zararlara yönelik farkındalık yaratmak, ulusal afet yönetim sistemi içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların personelini, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken uygulamalar hakkında eğitmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ülkemizde bulunacak olan 'Deprem Simülasyon Tırı' ve uzman ekibinin eğitsel faaliyetleri aşağıda belirtilen gün ve saatler arasında bölgelere bağlı kurum ve kuruluş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek.