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AFAD’ın deprem simülasyon tırı KKTC’de

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren 'Deprem Simülasyon Tırı', KKTC’ye geldi.

10 Mayıs 2022 Salı 12:30
AFAD’ın deprem simülasyon tırı KKTC’de

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın iş birliğinde gelen 'Deprem Simülasyon Tırı', 10 - 31 Mayıs  tarihleri arasında Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerine giderek eğitsel faaliyetlerde bulunacak.

Sivil Savnma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Deprem Simülasyon Tırı' eğitmenleri tarafından verilecek eğitsel faaliyetlerin ilki dün 10.00-15.00 saatleri arasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

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Açıklamaya göre, ,söz konusu faaliyetlerin; ülkede meydana gelebilecek bir depreme ve sonrasında yaşanması muhtemel zararlara yönelik farkındalık yaratmak, ulusal afet yönetim sistemi içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların personelini, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken uygulamalar hakkında eğitmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda 31 Mayıs’a kadar ülkede bulunacak olan 'Deprem Simülasyon Tırı' ve uzman ekibinin eğitsel faaliyetleri bölgelere bağlı kurum ve kuruluş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek.

AFAD’IN DEPREM SİMÜLASYON TIRI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren 'Deprem Simülasyon Tırı', 06 Mayıs 2022 Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın işbirliğinde ülkemize gelen 'Deprem Simülasyon Tırı', 10 - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerine giderek eğitsel faaliyetlerde bulunacak.

'Deprem Simülasyon Tırı' eğitmenleri tarafından verilecek eğitsel faaliyetlerin ilki 09 Mayıs Pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Söz konusu faaliyetler; ülkemizde meydana gelebilecek bir depreme ve sonrasında yaşanması muhtemel zararlara yönelik farkındalık yaratmak, ulusal afet yönetim sistemi içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların personelini, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken uygulamalar hakkında eğitmeyi amaçlıyor.

            Bu kapsamda 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ülkemizde bulunacak olan 'Deprem Simülasyon Tırı' ve uzman ekibinin eğitsel faaliyetleri aşağıda belirtilen gün ve saatler arasında bölgelere bağlı kurum ve kuruluş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek.

S.NO

TARİH/ GÜN

YER

SAAT

1.

10 Mayıs 2022 Salı

Gazimağusa Mahkemeler Karşısı Otoparkı

09.00-15.30

2.

11 Mayıs 2022 Çarşamba

Gazimağusa DAÜ CL. Meydanı

09.00-14.30

3.

12 Mayıs 2022 Perşembe

İskele Bekirpaşa/Ticaret Lisesi Otoparkı

İskele Belediye Açık Pazar Otoparkı

İskele Kaymakamlığı Otoparkı

09.30-16.00

4.

13 Mayıs 2022 Cuma

İskele- Karpaz Meslek Lisesi

            Mehmetçik Ortaokulu

            Dipkarpaz Meydanı

09.00-16.00

5.

16 Mayıs 2022 Pazartesi

Güzelyurt-Kapalı Spor Salonu Otoparkı

                 Lemar Otoparkı

09.30-16.00

6.

17 Mayıs 2022 Salı

Güzelyurt- Eski Açık Pazar Otoparkı

                  OTTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü

09.00-16.00

7.

18 Mayıs 2022 Çarşamba

Lefke İstiklal İlkokulu Otoparkı

Lefke Avrupa Üniversitesi Kampüsü

09.30-16.00

8.

20 Mayıs 2022 Cuma

Lefkoşa Türk Lisesi Park Alanı

09.00-15.20

9.

23 Mayıs 2022 Pazartesi

Lefkoşa Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü Park Alanı

09.00-15.00

10.

24 Mayıs 2022 Salı

Lefkoşa Değirmenlik Lisesi

09.00-13.40

11.

25 Mayıs 2022 Çarşamba

Lefkoşa Şht. Ertuğrul İlkokulu Karşısı

09.00-13.40

12.

26 Mayıs 2022 Perşembe

Lefkoşa Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Eğitim Alanı-Metehan Bölgesi

09.00-17.00

13.

27 Mayıs 2022 Cuma

Girne-23 Nisan İlkokulu

          Kıbrıs İlim Üniversitesi Kampüsü

08:30-16:30

14.

30 Mayıs 2022 Pazartesi

Girne-Lapta Yavuzlar Lisesi

Girne Amerikan Üniversitesi Kampüsü

08:30-16:30

15.

31 Mayıs 2022 Salı

Girne-Osman Nejat Konuk Ortaokulu

Girne Üniversitesi Kampüsü

08:30-16:30
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Son Güncelleme: 10.05.2022 14:37
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