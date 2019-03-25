Afad’ın Deprem Simülasyon Tırı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden Ayrıldı



Lefkoşa, 25 Mart 19 : Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren Deprem Simülasyon Tırı, eğitsel faaliyetlerini tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın işbirliğinde ülkemize gelen Deprem Simülasyon Tırı, 19-25 Mart 2019 tarihleri arasında Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerine giderek eğitsel faaliyetlerde bulundu.

Deprem Simülasyon Tırı eğitmenleri tarafından verilen eğitsel faaliyetlerle, Lefkoşa’da 1024, İskele’de 391, Gazimağusa’da 485, Güzelyurt ve Lefke’de 600, Girne’de 785 olmak üzere toplam 3 bin 285 kişiye ulaşıldı.

Söz konusu faaliyetlerle; ülkemizde yaşanabilecek bir deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler hakkında, tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde toplumsal farkındalık yaratılmıştır.

(AK/HÖ)