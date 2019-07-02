Afad, Füzenin Düştüğü Bölgede Kimyasal Ölçüm Yaptı:

TÜRKER: “KİMYASAL RİSK OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 : Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi, Taşkent'te füzenin düştüğü bölgede yaptığı kimyasal ölçümde herhangi bir risk olmadığını tespit etti.

Bölgede inceleme yapan ekibin başkanı Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Süleyman Türker, vatandaşlardan kaygıya kapılmamalarını isteyerek, "Bölgede kimyasal risk veya herhangi bir kimyasal tehlike yok, vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda TAK muhabirine incelemeler ve sonucuyla ilgili bilgi veren Türker, Girne’ye bağlı Taşkent köyü yakınlarında füze düşen bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla inceleme yaptıklarını söyledi.

“HERHANGİ BİR KİMYASAL RİSK OLMADIĞINI TESPİT ETTİK”

Türker, 4 kişilik uzmandan oluşan AFAD ekibi olarak bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yaptıklarını ve herhangi bir kimyasal risk olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Türker, bölgede dairesel olarak merkeze doğru ölçümler yaptıklarını belirtti.

“RAPORU KKTC YETKİLİLERİNE SUNDUK”

Türker, "Savaş gazlarına duyarlı aletlerle, canlılar için tehlike oluşturacak bir kimyasal tehlike var mı diye incelemeler yaptık ancak herhangi bir tespitte bulunmadık. 2 kez ölçüm yaptık. Rapor düzenledik KKTC yetkililerine sunduk" diye konuştu.

Türker, vatandaşlara "Kaygıya kapılmayın. Risk ve tehlike yok. Özellikle altını çiziyoruz" dedi.

BETMEZOĞLU

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Cemal Betmezoğlu da, AFAD ekibine teşekkür etti.

Betmezoğlu, yaşanan olay sonrası bölgede kimyasal kalıntı bulunmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

(EMR/FEZ) FOTOĞRAFLI