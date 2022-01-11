AFAD Kıbrıs açıklarındaki depremin ses kaydını paylaştı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6,4 büyüklüğündeki depremin AFAD Antalya Elmalı İstasyonu'nda kaydedilen ses kaydına yer verildi.
Deprem anındaki gürültü ve uğultu yaklaşık 5 saniyelik ses kaydına yansıdı.
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen depremin ses kaydını paylaştı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6,4 büyüklüğündeki depremin AFAD Antalya Elmalı İstasyonu'nda kaydedilen ses kaydına yer verildi.
Deprem anındaki gürültü ve uğultu yaklaşık 5 saniyelik ses kaydına yansıdı.