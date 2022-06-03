AFAD "Deprem Simülasyon Tırı" KKTC'den ayrıldı...

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın iş birliğinde 6 Mayıs Cuma günü KKTC'ye gelen "Deprem Simülasyon Tırı", 10 - 31 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerine giderek eğitsel faaliyetlerde bulundu.

SSTB'den verilen bilgiye göre, simülasyon tırı faaliyetlerini tamamlamasının ardından 1 Haziran 22 tarihinde KKTC'den ayrıldı.

Deprem anı deneyimini gerçeğe en yakın bir şekilde canlandırarak katılımcılara depremi yaşatan Deprem Simülasyon Tırı, 26 Mayıs'ta Lefkoşa/Metehan bölgesinde bulunan SSTB Eğitim alanında icra edilen Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2022 kapsamında, alanda konuşlandırılmıştı.

Tatbikata katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu olmak üzere tüm konuklar tarafından ziyaret edilen Deprem Simülasyon Tırında deprem anı yaşatılarak eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aktarılmıştı.

Ülkede meydana gelebilecek bir deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gereken doğru hareket tarzının anlatıldığı eğitsel faaliyetler ile özellikle eğitim çağındaki çocukları hedef kitle olarak belirlemiş, eğitsel faaliyetlere 6 ilçeden 37 ilkokul, 12 ortaokul, 30 lise ve 8 üniversiteden toplam 5 bin 33 öğrenci, 351 öğretmen ve 305 kurum/kuruluş personeli katılım göstermişti.

SSTB tarafından yapılan açıklamada ayrıca, TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na verdiği destekten dolayı teşekkür edilerek, Anavatan Türkiye’nin desteğinin büyük bir güven sağladığı ifade edildi.