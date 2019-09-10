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Adli yıl açılış töreni yapılmayacağı için basın toplantısı düzenleniyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, “Adli Yıl Açılış Töreni" yapılamayacak olması sebebiyle basın toplantısı düzenliyor. 

Adli yıl açılış töreni yapılmayacağı için basın toplantısı düzenleniyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, “Adli Yıl Açılış Töreni" yapılamayacak olması sebebiyle basın toplantısı düzenliyor. 

10 Eylül 2019 Salı 08:22
Adli yıl açılış töreni yapılmayacağı için basın toplantısı düzenleniyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın açıklamasına göre, Baro Konseyi üyeleri ve Mahalli Baro Başkanları ile birlikte, bu yıl Yüksek Mahkeme tarafından adli yıl açılış töreni yapılamayacak olması sebebiyle 12 Eylül Perşembe saat 15.00'te basın toplantısı gerçekleştirilecek.

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nde yer alacak basın toplantısında, yeni adli yıla ilişkin açıklamalar yapılacak. 
 

Son Güncelleme: 10.09.2019 11:36
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Barolar BirliğiKktc Adli Yıl AçılışAdli Yıl Açılış Töreni
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