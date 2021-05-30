Adıyamanlılar Derneği'nin Genel Kurul seçimi yapıldı

Ergün YAHAT

Toplantının açılış konuşması, mevcut AKDD başkanı Hüseyin Kayalar tarafından yapıldı.Kayalar Konuşmasında Kıbrıs’ta yaşayan Adıyamanlıların birlik ve beraberliğine vurgu yapan Kayalar, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin kültürleri gelecek nesillere aktarmanın birinici koşulu olduğunu ifade etti. Toplumlar, geçmişten gelen kültür ve birikimlerini, dernekler aracılığı ile yaşatır ve geleceğe taşır ve bunu başarabilen topluluklar daha güçlü, daha dayanıklı olurlar diyerek sözlerine devam eden Kayalar, dernek olarak Kıbrıs’ta yaşayan tüm adıyamanlıları aynı çatı altında, birlik olmaya davet etti.

Gazimağusa Ali Mahir Parkı’nda, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen olağan Genel Kurul gündemi kapsamında Adıyaman Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Hüseyin Kayalar’ın tek başkan adayı olduğu genel kurulda, yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu

Gazi Akıncı

Ahmet Tellal



Zeynel Tutal

Ayhan Arık

Fikret Deniz

Kazım Korkmaz

Hasan Demir