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Adıyamanlılar Derneği'nin Genel Kurul seçimi yapıldı

Adıyamanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin geçtiğimiz gün yapılan genel kurulda başkanlığa tek aday gösterilen eski başkan Hüseyin Kayalar yeniden başkan seçildi. Olağan genel kurulunda yeni yönetim kurulu belirlendi.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:05
Adıyamanlılar Derneği'nin Genel Kurul seçimi yapıldı
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Ergün YAHAT 
Toplantının açılış konuşması, mevcut AKDD başkanı Hüseyin Kayalar tarafından yapıldı.Kayalar  Konuşmasında Kıbrıs’ta yaşayan Adıyamanlıların birlik ve beraberliğine vurgu yapan Kayalar, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin kültürleri gelecek nesillere aktarmanın birinici koşulu olduğunu ifade etti. Toplumlar, geçmişten gelen kültür ve birikimlerini, dernekler aracılığı ile yaşatır ve geleceğe taşır ve bunu başarabilen topluluklar daha güçlü, daha dayanıklı olurlar diyerek sözlerine devam eden Kayalar, dernek olarak Kıbrıs’ta yaşayan tüm adıyamanlıları aynı çatı altında, birlik olmaya davet etti.
Gazimağusa Ali Mahir Parkı’nda, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen olağan Genel Kurul gündemi kapsamında Adıyaman Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.
Hüseyin Kayalar’ın tek başkan adayı olduğu genel kurulda, yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu
Gazi Akıncı
Ahmet Tellal 

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Fadime Ülger
Zeynel Tutal
Ayhan Arık 
Fikret Deniz 
Kazım Korkmaz
Hasan Demir

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