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Adım atmak ateş pahası!

Pandemi koşullarında KKTC’ye adım atmak ateş pahası oldu. Uçak biletleri cep yakarken buna PCR test ücretleri ve karantina masrafları da eklenince ülkeye gelmek için ciddi paralar harcamak gerekiyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:25
Adım atmak ateş pahası!
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Ülke ekonomisinin bel kemiği turizm pandemi döneminde ağır darbe aldı. Yöneticiler bu süreci en hafif şekilde atlatmak için uğraşıyor ama nafile.

Yurt dışından KKTC’ye gelmek isteyen birçok insan kumarcılara sağlanan imtiyazlar kadar kendilerine de kolaylık sağlanmasını bekliyor.

KKTC’ye İngiltere veya Türkye’den yaz tatili veya aile ziyareti için gelmek isteyenler de kara kara düşünüyor.

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İngiltere’den KKTC’ye gelmek isteyen bir kişi PCR testi için ülkesinde £160 ödemek zorunda. Ortalama uçak biletleri ise £200 civarında. KKTC’de yaklaşık otel karantinası ise £350.Toplamda KKTC’ye adım atmak kişi başı yaklaşık £710’a mal oluyor. Dönüş içinde yine uçak ve test ücretleri £420 tutuyor.

Yine yaklaşık olarak İngiltere’de yasayan bir vatandaşınKKTC’ye gelmesi için £1130 harcama yapması gerekiyor.

Ortalama 4 kişilik bir aileyi düşünecek olursak KKTC’ye gelebilmesi için £4500 harcama yapması gerekiyor.

Özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler yetkililerden PCR testlerinin hızlı teste çevrilmesini ve karantina ücretlerini kaldırmalarını istiyor.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler gibi Türkiye’den KKTC’ye gelmek isteyenleri de yine buna benzer bir tablo bekliyor.

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