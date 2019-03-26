Adil olun!

Orman dairesine 125 kişi istihdam edilecek olması gençlerin umudu haline geldi. Kamuoyu CAS eski çalışanlarına öncelik verilmesini ve diğer istihdamların da torpilsiz yapılmasını bekliyor.

Bakanlar Kurulu önceki hafta yapmış olduğu toplantıda Tarım Bakanlığına bağlı Orman Dairesine 1 Nisan – 30 Kasım tarihleri arasında görev yapmak üzere 125 kişi istihdam edilmesine karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali’nin geçtiğimiz hafta itiraf ettiği 56 yaşındaki kadını Tarım Bakanlığına istihdam etmedik, Tarım Sigortası Fonuna müdürün 10.000 TL harcama yetkisi kapsamında işe aldık savunmasından yola çıkarak;

KIBRIS MANŞET olarak Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali’yi münhalsiz istihdam yapmaması için KKTC Kamuoyu adına ikaz ediyoruz ve Orman Dairesine alınacak 125 kişi için ivedilikle münhal ilan edilmesini, KKTC vatandaşı iş arayan herkesin müracaat etmesinin sağlanmasını Müracaatçılar arasından yapılacak seçimin adil ve şeffaf olarak zamanın sınırlı oluşu, işin niteliği ve süresi de gözönünde bulundurularak, müracaatçıların huzurunda kura yöntemiyle belirlenmesini yine KKTC Kamuoyu adına öneririz.