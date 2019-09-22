Ades eğitimi ve sınavının ikincisi 19 Ekim’de

19 Ekim’de Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de bulunan 4 numaralı salonda yer alacak Amatör Denizci Eğitim ve Sistemi ile ilgili eğitim saat 10:00’da başlayacak. Sınav saati ise saat 13.00.

Sınava katılıp Amatör Denizci Belgesine sahip olmak isteyenlerin, en geç 16 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://bit.ly/2lUOivm bağlantısı aracılığıyla çevirim içi kayıt yaptırmaları, yine internet sitesinde bulunan kayıt formunu doldurup basin.ulastirma@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yoluyla PDF veya JPEG formatında göndermeli veya şahsen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına iletmeleri gerektiği belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, eğitim ve sınavla ilgili bilgiler şöyle aktarıldı:

“2. ADES’e katılım için kayıt yapanlar, 19 Ekim Cumartesi günü eğitim ve sınavın yapılacağı yere 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik kartının aslı ile fotokopisi ve sürüş ehliyetinin aslı ile fotokopisi getirmeleri gerekmektedir. Katılımcı 18 yaşından küçük ise, yukarıda talep edilen belgelerin yanında sağlık raporu da getirmeleri gerekmektedir.

19 Ekim 2019 Cumartesi günü düzenlenecek olan ADES, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Özel Danışmanı, Emekli Deniz Kurmay Yarbay ve Deniz Hukukçusu Ali Kurumahmut, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek.

13 TEMMUZ’DAKİ EĞİTİM VE SINAVA KATILANLAR 1 EKİM’DEN İTİBAREN BELGELERİNİ ALABİLECEK

Bu arada 13 Temmuz 2019’da Gazimağusa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ADES eğitim ve sınavına katılanlar, Amatör Denizci Belgelerini, 1 Ekim 2019 Salı günü itibarıyla mesai saatleri dahilinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alabilecektir.

ADES’e katılıp belge harcı ödemesi yapamayanlar için oluşturulan “ödeme kodları” (C kodları) bakanlığımızın internet sitesinde yayınlanmıştır.

ADES eğitim ve sınavına katılıp, belge harcı yatıramayanlar, https://bub.gov.ct.tr/Portals/27/KKTC%20CKOD.pdf bağlantısından “ADES BELGE HARCI C KODU/EKSİK EVRAK LİSTESİ”ne ulaşıp isminin karşısında yazan “C kodunu” kullanarak, KKTC’de bulunan herhangi bir Halkbank şubesi veya Halkbank İnternet Şubesinden ödeme yapabileceklerdir. Aynı listede başvuru formu ibraz etmeyen katılımcılar da belirtilmiştir.

Başvuru formu eksik olan katılımcılar ise https://bub.gov.ct.tr/Portals/27/denizci_1_1.pdf bağlantısndan başvuru formu çıktısı alıp istenilen bilgileri yazdıktan sonra, basin.ulastirma@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yoluyla PDF veya JPEG formatında göndermeli veya bakanlığımıza şahsen getirmelidir.

Amatör Denizcilik Eğitimi ve Sınavına katılan ancak başvuru formu ibraz etmeyen ve/veya belge harcı ödemeyenler, belgelerini alabilmeleri için eksik belgeleri tamamlamak zorundadırlar. Başvuru formu ve/veya banka dekontu eksik olanlara belgeleri verilmeyecektir.

Her 25 kişiden birinin amatör denizci olması hedefiyle yapılan eğitim ve sınav sonucunda Amatör Denizci Belgesi’ne sahip olanlar, 24 metre uzunluğa kadar özel motorlu tekneleri kullanma ehliyetine sahip olacaktır.”