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Adb/ Kmt Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavı Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde, Kıbrıs Türk  Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’in katkılarıyla düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ADB) Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü eğitim ve sınavının beşincisi Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) gerçekleşti.

Adb/ Kmt Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavı Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde, Kıbrıs Türk  Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’in katkılarıyla düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ADB) Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü eğitim ve sınavının beşincisi Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) gerçekleşti.

09 Mart 2020 Pazartesi 15:28
Adb/ Kmt Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavı Gerçekleştirildi
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Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde, Kıbrıs Türk  Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’in katkılarıyla düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ADB) Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü eğitim ve sınavının beşincisi Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) gerçekleşti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirilen eğitim ve sınava 168 kişi katıldı.

ADB ve KMT Operatörlüğü eğitimleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü Denizcilik Survey Mühendisi Seda Türker Şahin tarafından verilirken, ardından sınavlara geçildi. ADB ve KMT Operatörlüğü sınavlarında başarılı olanlar, 24 metreye kadar motorlu, telsizli özel tekne kullanma yeterlilik belgelerine sahip olacak.

KATILIMCILARIN DİKKATİNE

Önceki gün gerçekleşen ADB/KMT Operatörlüğü sınavına katılanların; başvuru formu, iki adet vesikalık fotoğraf, kimlik kartı fotokopisi, sürüş ehliyeti fotokopisi ve kamu görevlisi olmayanların, ikamet ettikleri ilçenin polis müdürlüklerinden alacakları karakter belgesi veya T.C. e-devlet üzerinden alınacak adli sicil kaydını, 20 Mart  Cuma mesai bitimine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv bölümüne ulaştırmaları gerekiyor.

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Tercih edenler, vesikalık ve belgeleri tarayıp (scan) basin.ulastirma@bub.gov.ct.tr adresine veya 0548 863 74 54’e (whatsapp mesajı olarak), JPEG formatında gönderebilecekler.

Sürüş ehliyeti sahibi olmayan katılımcıların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden sağlık raporu getirmeleri gerekiyor.  Başvuru formuna www.bub.gov.ct.tr/BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER/ADB-KMT’den ulaşılabilir. 

Katılımcıların , iki hafta içerisinde Bakanlığın internet sitesinden yayınlanacak olan listelerde, isimlerinin karşısında bulunan ödeme koduyla birlikte herhangi bir Halk Bank şubesine gidip belge harcı yatırımı yapmaları gerekiyor.

Belge harcı yatırımı yapanlar, ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının  Arşiv bölümünden belgelerini alabilecekler.

Konu hakkında daha detaylı bilgi, mesai saatleri içerisinde +392 601 15 35 veya 0548 863 74 54 numaralı telefonlardan temin edilebilecek.

(YIL/ÖK)

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