Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1180
ALTIN
487.196
DOLAR
7.8889
STERLİN
10.2953
EURO
9.2847
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
Gerçek seçim şimdi
Gerçek seçim şimdi
Evde ölmenin riski
Evde ölmenin riski
Özersay’ın sahnesi sona erdi
Özersay’ın sahnesi sona erdi
banner376

Adayların bugün YSK’ya dilekçe vermeleri gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu da ikinci tura kalan adayları dün ilan etti.Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte yeni seçim takvimi de belirlendi.

13 Ekim 2020 Salı 08:30
Adayların bugün YSK’ya dilekçe vermeleri gerekiyor
banner337
banner351

Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği yeni takvim süreci dün başladı. Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulasının düzenlenmesi ve duvar ilanları için düzenleme yapıldı.

banner341
18 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulası ve duvar ilanlarında birinci sırada UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, ikinci sırada ise Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

YSK’nın belirlediği takvime göre, bugün de saat 13.00’e kadar adayların BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermeleri gerekiyor.

Tavkim sürecine göre adaylar seçim propagadasına 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak ve 17 Ekim saat 18.00’e kadar propaganda yapabilecek. 

banner360
Son Güncelleme: 13.10.2020 09:16
Anahtar Kelimeler:
YSKBRTPropagandaMustafa AkıncıErsin TatarKktc 2.tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk-sen İşçilere Yatırılan Katkının İşveren Hesaplarına Yatırılmaya Başlanması Kararını Eleştirdi
Türk-sen İşçilere Yatırılan Katkının İşveren Hesaplarına Yatırılmaya Başlanması Kararını Eleştirdi
Tdp Bu Akşam Genişletilmiş Myk Toplantısı Yapıyor
Tdp Bu Akşam Genişletilmiş Myk Toplantısı Yapıyor
10 Ayda Beş Gönüllü Hastalara Umut Oldu
10 Ayda Beş Gönüllü Hastalara Umut Oldu
YDP parti organları toplanacak
YDP parti organları toplanacak
DP MYK bu akşam toplanacak
DP MYK bu akşam toplanacak
CTP-PM bu akşam toplanacak
CTP-PM bu akşam toplanacak
Ekonomik Örgütler Platformu: “Kıbrıs Türkü için hem kimliği hem de Türkiye ile ilişkileri önemlidir"
Ekonomik Örgütler Platformu: “Kıbrıs Türkü için hem kimliği hem de Türkiye ile ilişkileri önemlidir"
Anayasa değişikliği halkoylamasında reddedildi
Anayasa değişikliği halkoylamasında reddedildi
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için müzakereler başlıyor
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için müzakereler başlıyor
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim