Adaylar, parti başkanları ve eski Cumhurbaşkanları oylarını kullandı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ...

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma devam ediyor. Bu çerçevede adaylar, parti genel başkanları ve eski Cumhubaşkanları da sandığa giderek oylarını kullandı.

Bağımsız aday Mustafa Ulaş Alayköy İlkokulu’ndaki 5 numaralı sandıkta saat 09.00’da; bağımsız aday Arif Salih Kırdağ Mahkemeler’deki 124 numaralı sandıkta saat 10.30’da; MDP adayı Fuat Çiner, oyunu Lefkoşa’da Atleks Sanverler Ortaokulu’ndaki 128 numaralı sandıkta saat 11.00’de; Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz, oyunu Edremit’te 81 numaralı saat 11.00’de sandıkta kullandı.

Bağımsız aday Ahmet Boran ise Haspolat İlkokulu’nda 12 numaralı sandıkta saat 15.00’te vatandaşlık görevini yapacak.

PARTİ BAŞKANLARI DA SANDIKTAYDI

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanları da oylarını kullandı.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçim sürecinin KKTC halkına yakışır bir şekilde olacağından şüphesinin olmadığını vurguladı. Senin, bu sürecin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir dönemeç olduğunu ifade ederek, seçimin vatana millete hayırlı olmasını temenni etti, tüm adaylara başarılar diledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, oyunu 9 Eylül İlkokulu’ndaki 191 numaralı sandıkta kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise oyunu Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi 28 numaralı sandıkta kullandı.

Ataoğlu yazılı açıklamasında, “Halkın iradesinin her şeyden üstün olduğunun bilinciyle, Kıbrıs Türk varlığının adadaki teminatının garantisi ile bugün sandık başında hayırlısı ile oyumuzu kullandık” dedi.

Ataoğlu, şimdi sözün halkta olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Birlik ve beraberlik içinde eminim bu seçimin sonucunda da kazanan Kıbrıs Türk halkı olacaktır. Her seçim dönemi halk iradesine gölge düşürmek ve halkın gücünü etkisizleştirmek için 'sandık boykotu' çağrısı yapanlara halkımız, sandıklara, iradesine, özgürlüğüne, geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak oyunu kullanacak ve en güçlü cevabı verecektir. Vatanını seven, geleceğini düşünen herkesin sandığa gitmesinin çağrısını yapıyorum. Halkımız endişe etmesinler ki pandemi önlemleri çerçevesinde oyumuzu kullandık. Gönül rahatlığı ile oyunuzu kullanabilirsiniz.”

TALAT VE EROĞLU

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, oyunu Girne’de kullandı. Talat, halkı sandığa gitmeye ve geleceğine sahip çıkmaya çağrıdı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise oyunu Gazimağusa’daki Polatpaşa İlkokulu’nda kullandı. Eroğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunarak, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.