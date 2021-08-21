Adapass’ta pilot uygulama 27 Ağustos’ta Lefkoşa’da başlıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre, Komite tarafından belirlenen kriterler Adapass sistemine entegre ediliyor.

Belirlenen mekanlara/aktivitelere/sektörlere/etkinliklere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kod, Adapass sisteminden sorgulanacak.

Bu mekanlara giriş yapacak kişinin belirlenen ve Adapass'a yüklenmiş kurala göre mekanlara/aktivitelere/sektörlere gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterliyse giriş onayı verilecek.

Mekan/sektör/aktivite/etkinliklere girecek kişilerin sorgulanabilmesi amacıyla 27 Ağustos Cuma gününden itibaren Adapass ile pilot uygulama Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde başlayacak.

Mekan/sektör/aktivite/etkinlikler, adapass.gov.ct.tr/company/register adresinden kayıt olduktan sonra işletmenin e-mail adresine ve işletmecilere SMS yolu ile iletilecek şifre ile uygulama açılacak.

HANGİ SEKTÖRLER ZORUNLU?

Adapass’a kayıt zorunluluğu olan sektörler şöyle:

“Bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece kulübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları, ibadethaneler.”

Adapass sistemine henüz kayıt yaptırmayan mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerektiği yinelendi. Ayrıca, belirtilen sektörler arasında olmayan iş yerlerinin de isteğe bağlı olarak adapass.gov.ct.tr adresine kayıt yaptırabilecekleri duyuruldu.