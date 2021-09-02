AdaPass uygulamasına kayıtlı olmayanlar KKTC’ye giremeyecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda AdaPass sistemini kayıtlı olmayan kişiler KKTC’ye giremeyecek.

Bu karara göre, 6 Eylül’den itibaren ülkeye hava, deniz ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, ülke giriş kritileri göz önünde bulundurularak yolculuk öncesi “adapass.gov.ct.tr” adresinden yolcu formunu doldurmak zorunda olacak.

Formu dolduran kişiler alacakları QR kod ile adaya giriş yapabilecek. Öte yandan uygulama 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

Üst Komite'nin almış olduğu karar şöyle:

“Siteye giriş yapan;

-KKTC vatandaşlarının “ADAPASS”

-TC vatandaşlarının “HEALTHPASS”

-AB vatandaşlarının “GREENPASS”

-UK vatandaşlarının “NHS QR Kodlu Evrak”

-Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekmektedir. Eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir.”