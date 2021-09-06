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Adapass artık tüm ilçelerde kullanımda

27 Ağustos’ta Lefkoşa sınırları içerisinde başlayan Adapass uygulaması, bugün tüm ilçelerde kullanılmaya başladı..

06 Eylül 2021 Pazartesi 07:00
Adapass artık tüm ilçelerde kullanımda

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karar doğrultusunda bazı mekan, sektör, aktivite ve etkinliklere girecek kişilerin test ve aşı durumlarının sorgulanabilmesi amacıyla pilot olarak 27 Ağustos’ta Lefkoşa sınırları içerisinde başlayan Adapass uygulaması, tüm ilçelerde kullanılmaya başlandı.. Adapass sorgulaması, 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

Kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistem olan Adapass’a Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin  belirlediği işletmelerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Öte yandan, belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak kayıt yaptırabilecek.

Kayıt yaptırması gereken sektörler, “bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece kulübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları ve ibadethaneler” olarak açıklandı.

ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ

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Karara göre, aşılı kişilerin testsiz ve aşısız kişilerin 72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler şöyle:

Restaurant, meyhane, pastane, cafe, berber/kuaför, güzellik salonu, ibadethaneler, internet cafe, bet ofisi, kahvehane/kıraathane, yüzme havuzları, süpermarket/avm, perakende satış mağazaları, bankalar, konser/tiyatro/sergi , genel kurul toplantıları, kongreler, sinema.

Aşılı kişilerin 7 günlük, aşısız kişilerin ise 72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler şöyle:

Kapalı takım spor salonları, kapalı fitness salonları, otel/casino, bar/club, kapalı/açık alan takım sporları, gençlik kampları, düğün (yemekli-kokteylli), toplu dans/tören/müzik, gece klübü, boks/güreş antrenman.

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Son Güncelleme: 06.09.2021 09:39
Anahtar Kelimeler:
Adapass
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