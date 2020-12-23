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Adanın en büyük projesi Grand Sapphire Resort hizla ilerliyor

Toplamda 7 bin metreküp beton dökümü yapilacak

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:09
Adanın en büyük projesi Grand Sapphire Resort hizla ilerliyor
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NorthernLand Grup tarafından yapımı hızla devam eden Grand Sapphire Resort Hotel’in adada ilk kez Grand Sapphire’de devreye konulan fore kazık işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 48 saat aralıksız olarak devam edecek olan temel beton dökümüne geçildi.

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Toplamda 7 bin metreküp beton dökümü yapılacak

Halen satışı devam eden proje, hem ada hem de dünya genelinde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yatırımcılar, projedeki inşaat çalışmalarını yakından takip ediyor. Projede temel dökme işlemlerinin yanı sıra, 4300  metrekare büyüklüğünde ve adanın en büyük havuzu olma özelliğini taşıyan alanın da dökümü devam ediyor. NorthernLand Yönetim Kurulu Başkan’ı Koral Bozkurt, Yönetim Kurulu ile birlikte inşaat alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Aralıksız devam eden çalışmalarda, 48 saat aralıksız beton döküleceğini söyleyen Bozkurt; “sadece bir inşaat alanı değil, aynı zamanda müteahhitlik anlamında da Kıbrıs Türk insanının neler yapabileceğini ortaya koyuyoruz” dedi. Bozkurt, KKTC de dahil olmak üzere dünyada adından söz ettiren bir proje ile yollarına devam ettiklerini belirterek, ülkemiz için üretmeye devam edeceklerinin de altını çizdi.  Bu gururu halkımızla paylaşmak ayrı bir gurur vesilesi” dedi. Bozkurt sözlerini şöyle noktaladı; “bu proje, ülke insanımızın onur duyacağı bir projedir. Satış rakamlarımız giderek artıyor. Pandemi sürecinde güvenli ülke olmayı başardık, pandemi süreci sonrası bunun meyvelerini toplayacağız. Biz, tanıtım ve pazarlama anlamında ulaşabildiğimiz kadar çok ülkeye ulaştık. KKTC’nin uluslararası tanınmış bir ülke olmaması, bizlerin iş yapmasına engel değildir. Açılan her yeni kapı, diğer yatırımcı arkadaşlarımız için de birer avantajdır. Northerland olarak, Kıbrıs Türk müteahhitlerinin, neler yapabileceğini gösteriyoruz. Çalışmalar, planladığımız gibi devam ediyor. Gecesini gündüzüne katarak projeye emek veren ekip arkadaşlarımı gönülden kutlarım. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar, 365 gün, 24 saat bir yaşam alanı olacak Grand Sapphire’de yerlerini alıyor. Her yeni alıcı ve yatırımcı aynı zamanda ülke için bir tanıtım elçisi demektir. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.” (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
NorthernLand GrupGrand Sapphire Resort Hotel
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