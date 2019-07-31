Adanalılar Dayanışma Aktivite Ve Kültür Derneği’nin Kurudere Temsilcilik Binası Bu Akşam Açılıyor

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği’nin (ADAKDER) Kurudere Temsilcilik Binası bu akşam açılıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, açılış etkinliği 20.00-21.30 saatleri arasında Paşakent Sitesi Kurudere’de yer alacak. Açılış kokteyli ve konuşmaların ardından ülke sanatçılarından Özlem-Aydın konser verecek, Gençlik Dairesi Vadili Halk Dansları ekibi gösteri sunacak. Açılışa tüm halkın davetli olduğu belirtildi.



(SEL)