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Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak
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Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak

Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak

28 Aralık 2019 Cumartesi 11:05
Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak

21.12.2019 tarihinde saat 16.30 raddelerinde, İskele’de bir sitede bulunan dairenin satışından elde edilen komisyonluk oranı ile ilgili gelişen olaylarda, zorla insan kaçırma, alıkoyma, şiddet kullanma tehdidi ve darp suçlarını işledikleri tespit edilen Yunus Nural, Jamshed Turaev, Misak Shahmohammadi, Devlet Barat Baydar ve Mohsen Vatanshenas şikâyet üzerine 23.12.19 tarihinde mahkemeden temin edilen derdest emri gereği aynı gün tespit edilerek tutuklanmışlardı.

Zanlılar 24.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri alınmıştı.

5 zanlı dün 27.12.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tahkikat memuru Arif Toroslu yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgileri aktarmak suretiyle anımsatmada bulundu. Toroslu şahadetinde,  zanlıların, İskele’de bir sitede bulunan dairenin satışından elde edilecek olan 12195 Sterlin tutarındaki komisyonluk ücretinin müşteki 1 Erfan Nourmohammadi ve müşteki 2 Milad Marivani tarafından alınmasını engellemek istediklerini belirtti. Alınacak olan komisyonluk parasının kendilerinin alacaklı olduklarını ispat edip ileride tahsil edebilmek maksadıyla müşteki 1 ve müşteki 2’ ye şiddet kullanma tehdidinde bulunarak darp ettiklerini söyleyen Toroslu, söz konusu komisyonluk ücretinin zanlı 1 Yunus Nural ‘in alacağı olduğunu gösteren senetleri zor kullanmak suretiyle müştekilere imzalattıklarını aktardı.

Şikâyet üzerine zanlıların 23.12.19 tarihinde derdest müzekkeresi gereği tutuklandığına değinen Toroslu ayni gün zanlı Yunus Nural’ın ofisinde ve aracında arama yapıldığını söyledi.  Arama sonucu müşteki 2 nin yazdığı belgenin ofiste, müşteki 1 in yazmış olduğu belgenin de araç içerisinde bulunarak emare alındığına değinen Toroslu mesele ile ilgili olarak zanlı 1.2 ve 4’ ün gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Zanlı 1’ in TC vatandaşı olduğu ve iş kurma izni ile, zanlı 2 nin Pakistan uyruklu ve öğrenci statüsünde, zanlı 3’ ün ise İran uyruklu ve KKTC de turist olduğunu, zanlı 4’ ün TC vatandaşı olup KKTC’ de öğrenci statüsünde ve zanlı 5’ in ise İran uyruklu olup KKTC de öğrenci olduğuna değinen Toroslu, mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığını belirterek zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

 İddia makamının sunmuş olduğu teminat şartlarına itiraz etmeyen zanlıların 2 avukatı tahkikat memurunu soru yağmuruna tuttu. Savunma avukatının hitaplarda müşteki ile zanlı isimlerini sık sık karıştırılması tahkikat memurunun sıkıntı yaşamasına neden oldu. Bu durum karşısında tahkikat memuru zaman zaman savunma avukatına müdahale etmek suretiyle düzeltmede bulunması ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.  Savunmanın uzun süren istintak safhası karşısında kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler de savunma avukatlarını sık sık uyarmak zorunda kaldı.

İstintak safhasının tamamlanmasından sonra kıdemli yargıç Güzeler zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportlarını polise teslimi, haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri, zanlı 1’ in 15000 TL, zanlı 2,3,4 ve 5’ in 10000’ er TL nakdi teminat yatırması karşılığı serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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